Sân Hàng Đẫy từng chìm ngập trong khói và lửa ở vòng 7 khi khán giả Hải Phòng (HP) đã đốt hơn 50 quả pháo sáng, tạo ra một kỷ lục cực kỳ đáng buồn cho bóng đá VN. Dù lỗi nặng vì không đảm bảo an ninh an toàn nhưng BTC sân của CLB Hà Nội chỉ phải nhận án phạt tiền. Đến vòng 8, lại cũng khán giả HP đốt pháo sáng ở trận đấu giữa Viettel gặp SLNA, dẫn đến hệ lụy là BTC trận đấu CLB Viettel và cả đội khách đều phải nhận án phạt. 19 giờ tối nay, liệu khán giả HP có tiếp tục “manh động”, gây ra những cảnh tượng đáng phê phán như trên?

Bình Dương - Than Quảng Ninh

Cùng chiều nay còn có hai trận đấu lúc 17 giờ Becamex Bình Dương (12 điểm) đang hưng phấn với 1 thắng và 2 hòa ở cả AFC Cup và V-League quyết tâm giải mã “khắc tinh” Than Quảng Ninh (14 điểm) đá 3 trận gần đây chỉ hòa và thua (Thể thao TV trực tiếp). Trong khi đó, lúc 18 giờ Thanh Hóa (11 điểm) đang lên tinh thần khi bất bại trong 5 vòng gần đây gặp Sài Gòn (17 điểm) đang có phong độ tốt nên đây là trận hứa hẹn rất gay cấn. T.K

VPF và BTC trận đấu đã tiến hành họp vài lần, nhằm đưa ra phương án đảm bảo an ninh an toàn một cách cao nhất. Kế hoạch chặn đường từ xa và việc kiểm soát túi, đồ đạc cũng như người vào xem sẽ được thực hiện một cách chặt chẽ, đúng pháp luật. Cảnh sát cơ động được huy động 500 người. Chưa kể các lực lượng an ninh khác sẽ dày đặc trên khán đài tập trung vào khu vực “nhạy cảm” hay có pháo sáng, sẵn sàng áp giải ra khỏi sân và dùng biện pháp mạnh với những kẻ quá khích. Lãnh đạo VPF nhấn mạnh, đôi bên sẽ có sự phối hợp nhuần nhuyễn để không có bất kỳ sự cố nào đáng tiếc xảy ra, đặc biệt là pháo sáng.