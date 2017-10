Vòng 12 giải hạng nhất quốc gia: TP.HCM nối gót N.Sài Gòn “đội sổ” bảng xếp hạng

Trong chiến thắng hủy dịêt của HN.ACB, “Quả bóng vàng” Thành Lương tiếp tục tỏa sáng với một “cú đúp” bàn thắng vào lưới F.Tây Ninh. Vào ngày mai, Thành Lương sẽ được vinh danh trong gala trao giải “Quả bóng vàng”, chính vì vậy, những bàn thắng mà tiền vệ này ghi được càng thêm ý nghĩa. Ðội chủ nhà nhanh chóng khẳng định ưu thế bằng 3 bàn thắng ngay trong hiệp một của Ðức Sang và Thành Lương, trước khi Xuân Thành và Glatini ghi thêm 2 bàn ấn định tỷ số trong hiệp 2. Với F.Tây Ninh, đây đã là trận cuối của đội ở lượt đi nhưng đội bóng miền Ðông Nam bộ đã không thể bước vào giai đoạn nghỉ ngơi với kỷ niệm đẹp.

Trên sân Quy Nhơn, “cơn địa chấn” đã xảy ra khi đội chót bảng HN.Tiền Giang bất ngờ vùi dập SQC.Bình Ðịnh với tỷ số 4-1. Bốn bàn thắng của đội khách do công của Alain và Ðinh Cường ghi được ngay trong hiệp một. Ðây là kết quả không ai ngờ tới trước khi trận đấu diễn ra bởi sự chênh lệch về lực lượng và tham vọng giữa 2 bên. Trận thua đã khiến SQC.Bình Ðịnh càng bị nghi ngờ về thực lực và ngày càng xa chiếc vé thăng hạng trực tiếp.

Trong khi HN.ACB đang thăng hoa trên đỉnh bảng xếp hạng, một “cựu binh” V-League khác là TP.HCM tiếp tục trượt dài với chuỗi trận thua. Trên sân Ðồng Nai, thầy trò HLV Nguyên Chương không thể kiếm được dù chỉ một điểm trước đội đang bóng đang trên bờ vực xuống hạng là Ðồng Nai.B. Trận thắng này của Ðồng Nai.B cũng đẩy luôn đại diện bóng đá TP.HCM xuống chót bảng.

Cùng với HN.ACB, An Giang gây ấn tượng ở vòng 12 bằng chiến thắng 3-0 trước H.Huế trên sân nhà. Ba bàn thắng của đội chủ nhà do Văn Cường và Thành Trung ghi ở các phút 11, 69 và 74. Do ở vòng đấu thứ 12, cả F.Tây Ninh, Than Quảng Ninh và SQC.Bình Ðịnh không thể giành trọn 3 điểm nên An Giang đã vươn lên ngôi nhì bảng. Chính đội bóng miền Tây này mới là đội được đánh giá cao sau HN.ACB về khả năng thăng hạng vào lúc này.

Di Linh