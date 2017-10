Vòng 12 Petro VN Gas V-League: Bình Dương bị Đà Nẵng qua mặt

Ngay phút thứ 7, từ tình huống truy cản trong vòng cấm của thủ môn Minh Quang với tiền đạo Samson, trọng tài (TT) Phi Long cho rằng BD đã phạm lỗi và chỉ tay vào chấm phạt đền. Chính Samson đã sút thắng mở tỷ số. Đến cuối hiệp 1, Samson bằng tốc độ và kỹ thuật khéo léo vượt qua Chí Công nâng tỷ số lên 2-0. Trong hiệp này, BD bị đến 5 thẻ vàng. Cho rằng TT thiên vị, nhiều cổ động viên BD đã rời sân sớm để tỏ thái độ không đồng tình. Sang hiệp 2, BD chơi tốt hơn khi ép sân liên tục, nhưng chỉ ghi được 1 bàn do công của Anh Đức ở phút 65. Sau bàn thắng này, có một tình huống gây tranh cãi khi Trường Giang ghi bàn nhưng trợ lý TT Trần Minh Đức đã căng cờ trước đó.

Pha quay chậm của BTV cho thấy bóng bật từ chân Anh Đức dội ra và Trường Giang ở trong tư thế việt vị sút thắng. Từ pha này, HLV Đặng Trần Chỉnh và nhiều cầu thủ BD do ức chế với cách cầm còi của tổ TT đã phản ứng rất dữ dội. Đội trưởng Quang Thanh còn kêu cả đội bỏ ra sân nhưng lãnh đạo BD đã kịp thời can ngăn. Sau đó trận đấu tiếp tục khi HLV Đặng Trần Chỉnh đã bị TT Phi Long truất quyền chỉ đạo. BD như rắn mất đầu thi đấu không còn mạch lạc. Một pha ghi bàn khác của Huỳnh Kesley cũng không được công nhận do anh có động tác đẩy hậu vệ ĐT. Sự thiếu kềm chế của nhiều cầu thủ BD càng lúc càng cao khi Chí Công lôi một hậu vệ ĐT ra khỏi sân rất phi thể thao và Quang Thanh giậm thẳng vào bụng Văn Mộc khi cầu thủ này chùi bóng ngay trước khán đài A. Phát biểu trong họp báo, HLV Đặng Trần Chỉnh vẫn cho rằng bàn thắng của Trường Giang là hợp lệ và nhiều thẻ vàng không chính xác. Nhưng thua 1-2, BD chỉ có thể tự trách mình vì mất quá nhiều sức và nóng nảy nên phạm nhiều lỗi và phải giậm chân tại chỗ với 22 điểm, còn ĐT vươn lên tốp giữa với 17 điểm.

Trong khi đó SHB Đà Nẵng đã không mấy khó khăn thắng Lam Sơn Thanh Hóa (TH) 3-1. ĐN hơn hẳn về nhiều mặt nên dễ dàng dẫn trước 1-0 do Đoàn Hùng Sơn ghi. Nhưng đội chủ nhà chỉ thực sự bùng nổ với 2 bàn thắng nữa của Gaston Merlo sau khi TH bị đuổi cả cặp trung vệ Anh Tuấn và Kan Kam. Cuối trận, Lima gỡ bàn danh dự cho TH. Thắng trận này, ĐN vươn lên 24 điểm qua mặt BD và tạm lên đầu bảng, còn TH vẫn 15 điểm xếp thứ 9.

D.Thu - P.Tấn