Vòng 13 giải hạng Nhất quốc gia: Tranh ngôi á quân lượt đi

Trận đấu được chờ đợi nhất chiều nay chính là cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và An Giang trên sân Cửa Ông. Không được đánh giá là những ứng cử viên thăng hạng từ đầu giải, nhưng An Giang và Than Quảng Ninh đã bất ngờ thể hiện phong độ ấn tượng, qua mặt những “hạt giống” như SQC.Bình Định, H.Huế hay SXKT.Cần Thơ để nằm ở tốp đầu sau 12 vòng đấu. Ngẫu nhiên, ở lượt đấu cuối lượt đi, Than Quảng Ninh và An Giang có cuộc đối đầu để giành vị trí nhì bảng. An Giang chỉ cần một trận hòa sẽ giành ngôi á quân, trong khi chủ nhà Than Quảng Ninh buộc phải thắng để lấy vị trí từ chính đối thủ.

Ở mùa giải này, đội bóng vùng Mỏ đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp (trong đó có 3 trận thắng) trên sân nhà. Trong khi đó, trên sân khách, An Giang cũng giành được 2 chiến thắng. Với lực lượng đầy đủ, An Giang đã đặt ra mục tiêu giành điểm trong chuyến làm khách chiều nay. Đội chủ nhà sẽ gặp nhiều khó khăn khi thiếu sự phục vụ của 2 cầu thủ quan trọng là Việt Anh và tiền đạo Amougou vì thẻ phạt. Vì vậy, một kết quả hòa dễ xảy ra nhất.

Trên sân Quy Nhơn, trận đấu giữa SQC.Bình Định và TP.HCM cũng được nhiều người chú ý. Đội chủ nhà vừa bị chỉ trích dữ dội sau trận đấu tự thua trước HN.Tiền Giang dẫn đến việc HLV Dương Ngọc Hùng xin từ chức. Trong khi đó, TP.HCM đang phải “đội sổ” bảng xếp hạng sau chuỗi 5 trận toàn thua. Trong trận đấu chiều nay, SQC.Bình Định thiếu tiền đạo Thanh Sang vì thẻ phạt. Đội khách cũng thiếu hai trụ cột Bảo Ngọc và Ngọc Tùng vì lý do tương tự. Nhiều người đánh giá tân HLV Phan Tôn Quyền của SQC.Bình Định sẽ có trận ra mắt thành công bởi TP.HCM quá yếu ở thời điểm hiện tại.

Anh Tuấn