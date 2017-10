Vòng 14 giải hạng nhất Tôn Hoa Sen: 7 trận đều hòa

Huda Huế trên sân nhà đã bị Đồng Nai cầm chân 2-2 (Kizito mở tỷ số cho Huế nhưng Rafael và Santana đã giúp Đồng Nai dẫn lại 2-1 trước khi Flavio sút thắng 11m gỡ hòa). Tây Ninh dẫn trước An Giang 2-0 do Moreia và Anastssio ghi nhưng chỉ trong 10 phút cuối để Suleima và Ngoumu gỡ hòa 2-2.

Tương tự Than Quảng Ninh dẫn trước chủ nhà 2-0 do Eduardo và Xuân Ngọc ghi nhưng cũng chỉ 10 phút cuối đã để Alex và cầu thủ mới từ ĐTLA đầu quân Tshamala gỡ hòa 2-2. Trên sân Quy Nhơn, chủ nhà cũng bị TDC Bình Dương cầm chân 0-0. Trung vệ Quốc Trung còn bị thẻ đỏ do đánh nguội thủ môn đội khách. Trên sân Thống Nhất, Cao Minh Hải ghi bàn dẫn trước cho CLB TP.HCM nhưng Hải Thịnh đã giành lại 1 điểm cho Kiên Long Bank Kiên Giang.

Xếp hạng sau 14 lượt: 1/ Sài Gòn Xuân Thành: 34 điểm, 2/ SQC Bình Định: 24 điểm, 3/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 22 điểm, 4/ Than Quảng Ninh: 21 điểm, 5/ An Giang: 20 điểm, 6/ TDC Bình Dương: 19 điểm, 7/ Đồng Nai: 18 điểm, 8/ Cần Thơ: 18 điểm, 9/ Hà Nội: 18 điểm, 10/ Tây Ninh: 16 điểm, 11/ CLB TP.HCM: 16 điểm, 12/ Quảng Nam: 13 điểm, 13/ Nam Định: 12 điểm, 14/ Huế: 8 điểm.

Q.H - D.Thu - D.Doanh - V.Hiệp - P.Hùng