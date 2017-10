Vòng 15 Giải hạng nhất Tôn Hoa Sen 2011: Gay cấn suất thứ nhì

Trong khi đó cuộc đua suất thứ nhì đang vô cùng nóng bỏng. SQC Bình Định đã bị An Giang cầm chân 1-1 nên mất ngôi nhì về tay Kiên Long Bank Kiên Giang khi đội này thắng Cần Thơ 1-0 (Oseni ghi, cuối trận suýt xảy ra xô xát với thẻ đỏ cho chính Oseni). Tuy nhiên phía sau 2 đội này, Than Quảng Ninh (thắng CLB TP.HCM 1-0 do Belibi ghi), và TDC Bình Dương (thắng Tây Ninh 3-2 với cú đúp của Nkmi và một bàn của De Jesus) đã bám sát.

Ở nhóm dưới, Đồng Nai thắng Nam Định 1-0 (Duy Đông ghi) xem như đã chính thức thoát hiểm. Xếp hạng: 1/ Sài Gòn Xuân Thành: 37 điểm, 2/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 25 điểm, 3/ SQC Bình Định: 24 điểm, 4/ Than Quảng Ninh: 24 điểm, 5/ TDC Bình Dương: 22 điểm, 6/ An Giang: 21 điểm, 7/ Hà Nội: 21 đểm, 8/ Đồng Nai: 21 điểm, 9/ Cần Thơ: 18 điểm, 10/ Tây Ninh: 16 điểm, 11/ TP.HCM: 16 điểm, 12/ Quảng Nam: 13 điểm, 13/ Nam Định: 12 điểm, 14/ Huế: 8 điểm.

Q.H - D.Thu - D.Doanh - L.Trí - P.Hùng