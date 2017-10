Vòng 15 V-League 2017: HAGL đại bại tại Cần Thơ

15 giờ

Đội đầu bảng FLC Thanh Hóa sau chiến thắng ấn tượng trước SHB.Đà Nẵng sẽ hành quân tới sân Thống Nhất để làm khách của CLB TP.HCM. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng FLC Thanh Hóa cũng không thể chủ quan, bởi CLB TP.HCM vừa được bổ sung lực lượng mạnh mẽ, đáng chú ý là ngoài binh Sylva (vừa lập cú đúp vào lưới Long An vòng trước) và sẵn sàng tạo bất ngờ. Trong loạt trận diễn ra lúc 17 giờ, đáng chú ý nhất có lẽ là chuyến làm khách trên sân Cần Thơ của HAGL. Sân Cần Thơ chính là nơi mà lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... từng lần đầu tiên bước lên bục cao nhất - U.21 quốc tế 2014. Vừa giành chiến thắng thuyết phục trước B.Bình Dương ở vòng đấu vừa qua, và hơn XSKT.Cần Thơ đến 9 điểm trên BXH, HAGL đang rất thoải mái và tự tin đến đất Tây Đô để đương đầu với đội chủ nhà. Về lực lượng, HAGL có đầy đủ tinh binh, trong khi XSKT.Cần Thơ vẫn thiếu trung vệ đội trưởng Chí Công và tiền đạo Nsi. So về sức trẻ, HAGL cũng tỏ ra nhỉnh hơn khi đây mới là trận đấu thứ 2 của họ trong tháng 6. Và càng đá, đội bóng phố Núi càng tỏ ra trưởng thành vượt bậc, đây mới là điều đáng ngại cho đội chủ nhà khi đối đầu với HAGL. Trong khi đó, XSKT Cần Thơ đã phải đá trận thứ 4 trong vòng 12 ngày (từ 16 - 28.6). Trận thua Sài Gòn ở vòng đấu trước đã chỉ ra rằng, HLV Vũ Quang Bảo vẫn chưa tìm ra công thức cho đội nhà dù mới lấy về bộ ba Quang Huy, Việt Phong và Hoàng Vissai. Tuy nhiên, XSKT.Cần Thơ vẫn có những lợi thế nhất định khi đối đầu HAGL. Đầu tiên là lợi thế sân nhà, tiếp theo, ở thế bị dồn xuống vực, tinh thần sẽ là thứ vũ khí cực kỳ đáng ngại của XSKT.Cần Thơ trong 90 phút tới đây. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, CLB Hà Nội sẽ phải nỗ lực giành 3 điểm trên sân SHB.Đà Nẵng để tiếp tục nuôi tham vọng vô địch. CLB Hải Phòng có cơ hội tìm lại cảm giác chiến thắng khi chỉ phải tiếp đón đội cuối bảng Long An trên sân nhà. Ở 2 trận đấu muộn nhất lúc 18h00, Becamex Bình Dương gặp CLB Sài Gòn còn S.Khánh Hòa BVN đến làm khách của CLB Than Quảng Ninh.