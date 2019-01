Trọng tài Faghani (Iran) bắt chính trận VN – Jordan Trọng tài người Iran Alireza Faghani đã được LĐBĐ châu Á (AFC) phân công bắt chính trận mở màn vòng 16 đội Asian Cup 2019 giữa tuyển Jordan gặp VN lúc 18 giờ tối nay (20.1). Đây là lần tái ngộ chỉ sau hơn 1 tháng giữa trọng tài này với tuyển VN, vì chính ông từng bắt chính trận chung kết lượt về giải AFF Cup trên sân Mỹ Đình hôm 15.12 giữa tuyển VN thắng Malaysia 1-0. Đây là trọng tài rất nghiêm khắc đã rút “mưa thẻ” vàng phạt cầu thủ 2 đội VN và Malaysia (tổng cộng 13 thẻ vàng, trong đó có 2 thẻ vàng thành thẻ đỏ của cầu thủ Shahrul Saad). Riêng tuyển VN ở trận này bị phạt 6 thẻ vàng, trong đó chỉ trong 29 phút đầu trận đã bị phạt đến 4 thẻ khiến người hâm mộ VN lo sốt vó. Giang Lao Lịch sử đối đầu Tuyển Jordan và VN gặp nhau 2 trận trước đây và bất phân thắng bại, đó là ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 tại bảng C. Tuyển VN hòa Jordan 0-0 trên sân Thống Nhất ở trận lượt đi và hòa 1-1 ở sân khách lượt về với bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo kỳ cựu Anh Đức ghi phút 24 trước khi Abu Amarah gỡ hòa phút 71. Tại Asian Cup năm nay, Abu Amarah không góp mặt và tuyển Jordan cũng đã thay HLV, ông Jamal Abu-Abed bằng Borkelmans, cựu HLV phó tuyển Bỉ, từ tháng 9.2018. (G.Lao) Những điểm nóng trên sân - Giải mã hàng thủ Jordan: Hàng thủ Jordan chưa để lọt lưới bàn nào sau vòng bảng. Trừ trận cuối với Palestine có một chút điều chỉnh nhỏ, còn lại Jordan giữ bộ khung thế thủ ổn định. - Giải mã hàng thủ Jordan: Hàng thủ Jordan chưa để lọt lưới bàn nào sau vòng bảng. Trừ trận cuối với Palestine có một chút điều chỉnh nhỏ, còn lại Jordan giữ bộ khung thế thủ ổn định. Trong đó cặp trung vệ cao to Anas Bani Yaseen và Tareq Khattab rất dày dạn kinh nghiệm không chỉ thủ cứng mà còn hay lên tham gia tấn công. 2 trong 3 bàn thắng của Syria là do 2 trung vệ này ghi. Đây sẽ là nhiệm vụ đầy khó khăn cho hàng công VN với Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức hay Văn Toàn phải tìm cách hóa giải để ghi bàn. Trong đó cặp trung vệ cao to Anas Bani Yaseen và Tareq Khattab rất dày dạn kinh nghiệm không chỉ thủ cứng mà còn hay lên tham gia tấn công. 2 trong 3 bàn thắng của Syria là do 2 trung vệ này ghi. Đây sẽ là nhiệm vụ đầy khó khăn cho hàng công VN với Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức hay Văn Toàn phải tìm cách hóa giải để ghi bàn. - Cuộc chiến giữa sân then chốt nhất: Jordan thường thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó cặp tiền vệ trung tâm thường là Bahaa Abdulrahman và Khalil Baniateyah, còn Saeed Murjan đóng vai trò kiến tạo với các pha tổ chức tấn công sắc bén. - Cuộc chiến giữa sân then chốt nhất: Jordan thường thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó cặp tiền vệ trung tâm thường là Bahaa Abdulrahman và Khalil Baniateyah, còn Saeed Murjan đóng vai trò kiến tạo với các pha tổ chức tấn công sắc bén. Chắc chắn tuyển VN sẽ đá cặp tiền vệ thiên về phòng ngự với Hùng Dũng, Đức Huy hay Huy Hùng ngăn chặn từ xa, đồng thời phải bịt các khoảng trống trước mặt trung vệ do Jordan thường hay tung cú sút bất ngờ từ tuyến 2. Chắc chắn tuyển VN sẽ đá cặp tiền vệ thiên về phòng ngự với Hùng Dũng, Đức Huy hay Huy Hùng ngăn chặn từ xa, đồng thời phải bịt các khoảng trống trước mặt trung vệ do Jordan thường hay tung cú sút bất ngờ từ tuyến 2. - Khóa chặt ngòi nổ Musa Al-Taamari: Tiền đạo Al-Taamari mới 21 tuổi, đang chơi cho CLB APOEL của Đảo Síp đã ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn. - Khóa chặt ngòi nổ Musa Al-Taamari: Tiền đạo Al-Taamari mới 21 tuổi, đang chơi cho CLB APOEL của Đảo Síp đã ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn. Chân sút này vắng mặt ở trận cuối vòng bảng với Palestine và kịp trở lại ở trận đấu với VN. Tuy nhiên, VN cũng có sự trở lại của trung vệ Duy Mạnh để cùng Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng sẵn sàng khóa chặt ngòi nổ này bên cạnh sự hỗ trợ của Văn Hậu. Chân sút này vắng mặt ở trận cuối vòng bảng với Palestine và kịp trở lại ở trận đấu với VN. Tuy nhiên, VN cũng có sự trở lại của trung vệ Duy Mạnh để cùng Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng sẵn sàng khóa chặt ngòi nổ này bên cạnh sự hỗ trợ của Văn Hậu. Giang Lao Ảnh: AFC, Độc Lập, Ngọc Linh