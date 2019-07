Vòng 16 V-League 2019: Kịch bản một chiều 'derby Việt Nam' giữa Hà Nội và HAGL?

* BÌNH LUẬN TRƯỚC VÒNG ĐẤU Dẫu ai có đồng ý, phản đối một phần hoặc hoàn toàn các phát biểu của bầu Đức thì có một sự thật phải thừa nhận rằng ông và bầu Hiển là 2 người có dấu ấn đậm nét nhất đến bóng đá Việt Nam, qua 2 CLB HAGL và Hà Nội. Nhưng tương quan lực lượng giữa HAGL và Hà Nội thì không hẳn. Hà Nội với dàn hảo thủ và nhất là những ngoại binh chất lượng luôn là ông vua danh hiệu các năm qua và là đương kim vô địch V-League 2018. Tương phản với đội bóng thủ đô no nê các danh hiệu, HAGL những năm qua vật lộn trong những giấc mơ khiếm tốn hơn rất nhiều là trụ hạng. Không rõ bầu Đức có đầu tư bóng đá “để chơi” không, nhưng rõ ràng cộng đồng fan hâm mộ đông đảo của họ chạnh lòng nhiều hơn là vui. HLV Chu Đình Nghiêm sẽ vắng mặt vì nhận án phạt của VFF vì hành vi phản ứng trọng tài Minh Trần Không tính Cúp Quốc gia, 3 trận thua liên tiếp từ cuối lượt đi kéo dài đến 2 trận đầu lượt về đã khiến HAGL rơi tự do từ giữa bảng xuống vị trí áp chót. Họ vào lúc này, với vỏn vẹn 15 điểm, chỉ hơn mỗi Khánh Hòa được xác định là “chết chắc” vì bị đánh hội đồng. Xét về số điểm, HAGL chỉ bằng một nửa so với Hà Nội. Xét về ngoại binh, họ càng không có cửa so bì khi một bên là hàng tạm còn bên kia là “hàng khủng”. Ngay cả nội binh HAGL bây giờ cũng lép vế hẳn, nhất là khi chân chuyền hay nhất là Hồng Duy nghỉ dài hạn, trong khi Văn Thanh đang trên đà hồi phục. Vắng Hồng Duy là mất mát không nhỏ cho HAGL, trong khi Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của Đình Trọng Minh Trần Thành tích đối đầu của HAGL trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội các năm qua không tốt. Kết quả thường xuyên là thua, thậm chí thua đậm. Cơ hội niềm tin của các CĐV HAGL, bây giờ chủ yếu đến từ động lực của các cầu thủ sau khi đã rơi xuống sát đáy và cả màn “đấu khẩu” của bầu Đức đến bầu Hiển. Thêm vào đó là những biến số, đến từ những cảm xúc khó kiểm soát như việc HLV Chu Đình Nghiêm vắng mặt vì án phạt của VFF sau hành vi xúc phạm trọng tài ở trận hòa Khánh Hòa vòng trước. Cũng trong ngày hôm nay, TP.HCM sẽ hành quân xuống... Bà Rịa để chơi trận đấu trên sân nhà trước Đà Nẵng vì Thống Nhất vướng giải điền kinh quốc tế 2019 - lần 26. Điểm mạnh của Hà Nội là sức sống và dẻo dai đặc biệt của những lão tướng như Thành Lương luôn biết tỏa sáng đúng lúc để hỗ trợ các cầu thủ trẻ Minh Trần Xét về lý thuyết, Bà Rịa cũng có thể coi là nửa sân nhà khi cùng chung nhà tài trợ, nhưng rõ ràng đội bóng và CĐV không thể vui được vì sẽ phải xa thành phố trong cảnh TP.HCM sẽ phải đương đầu với lượt về ẩn chứa nhiều cạm bẫy. Tại sân 19.8, Khánh Hòa sẽ chơi trên sân nhà nhưng cơ hội để thắng lại khá mong manh trước Bình Dương luôn cực kỳ khó chịu với tâm thế trước không thua, kế không thua rồi... tính tiếp. Trận đấu đáng chú ý khác là Quảng Ninh gặp Viettel trên sân Cửa Ông. Quảng Nam sau khi thắng Sài Gòn trên sân nhà sẽ gặp khó khăn hơn nhiều khi tiếp Hải Phòng tại Tam Kỳ. Tất nhiên, tâm diểm sẽ vẫn là Hàng Đẫy, nơi trận đấu trễ nhất sẽ diễn ra lúc 19 giờ giữa Hà Nội và HAGL.