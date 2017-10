Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Đắk Lắk loại Hà Nội T&T

(TNO) Bất ngờ lớn đã xảy ra tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2014 khi đội bóng hùng mạnh tại V-League là Hà Nội T&T bị loại bởi đội Hạng nhất Đắk Lắk (ĐL).

>> Cúp Quốc gia 2014: Bình Dương thắng sân khách

>> Cúp Quốc gia: Cần Thơ ngược dòng thắng An Giang 2-1

>> Hạ SHB.Đà Nẵng tại Chi Lăng, Vissai Ninh Bình đoạt Cúp Quốc gia



Đắk Lắk (áo đỏ) đã loại Hà Nội T&T - Ảnh: Minh Tú

Đây là một kết quả gây sốc cho người hâm mộ, bởi Hà Nội T&T gồm hàng loạt tuyển thủ quốc gia, vừa giành quyền vào tứ kết AFC Cup, nhưng lại bị loại bởi đội Hạng nhất.

Có ưu thế sân nhà, tuy nhiên Hà Nội T&T nhập cuộc với tư tưởng chủ quan và xem thường đối thủ nên phải trả giá đắt. ĐL đã phòng ngự hợp lý để đưa trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 sau 90 phút. Trong loạt sút luân lưu may rủi, ĐL đã giành chiến thắng 5-3 để hiên ngang bước vào tứ kết.

Ngoài "tai nạn" của Hà Nội T&T, các đội chủ nhà khác đều giành chiến thắng ở lượt đấu này.

Trên sân Pleiku, HAGL thể hiện sự vượt trội của mình bằng chiến thắng 5-1 trước Đồng Nai (ĐN).

HAGL đặt chỉ tiêu chinh phục Cúp Quốc gia ở giải năm nay nên họ đã tung ra đội hình mạnh nhất. Ép sân liên tục, phút thứ 11, Lê Hoàng Thiên đã lập công để mở tỷ số cho đội bóng phố núi.

Bị dẫn bàn rất sớm, nhưng chưa đầy 4 phút sau, Gomez san bằng cách biệt 1-1 cho ĐN từ chấm 11m. Tuy nhiên, đây là những gì mà ĐN làm được ở trận đấu này.

Những phút sau đó, HAGL hoàn toàn áp đảo để Bùi Trần Vũ, Minh Vương, Hoàn Thiên, Felix lập công để ấn định chiến thắng 5-1.



SHB.Đà Nẵng ăn mừng chiến thắng trước Đồng Tháp - Ảnh: Đông Nghi

Tại Quảng Ninh, Than Quảng Ninh (TQN) thắng Sanna Khánh Hòa (KH) 2-1. Hai bàn thắng của TQN do Huy Cường và Uche ghi. Bàn thắng duy nhất của KH do công Đình Kha.

Ở trận đấu còn lại, SHB.Đà Nẵng thắng Đồng Tháp 5-2.

Quang Huy

Quang Huy