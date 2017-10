Vòng 1/8 Cúp quốc gia: Xô xát trên sân Nha Trang

Đội bóng sông Hàn đã thắng thầy trò Lư Đinh Tuấn 2-0 do Huỳnh Quốc Anh ghi ở hiệp đầu và Nicolas Hernandez nhân đôi cách biệt ở hiệp 2 sau khi Cần Thơ chỉ còn 10 người do Thái Phong (12) bị thẻ vàng thứ hai. Còn BD ghi bàn duy nhất vào lưới đội bóng phố biển do Huỳnh Kesley đánh đầu vào góc xa trong một trận đấu khá căng thẳng và có nhiều pha va chạm ác ý của cầu thủ cả hai đội. Đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ của trung vệ Osita (BD).

Đáng chú ý là sau trận đấu, một số cầu thủ của hai đội đã lao vào gây hấn với nhau, trong đó thủ môn Thế Anh của BD và tiền vệ Tấn Tài của KH suýt ẩu đả, nhưng đã được ban huấn luyện hai đội can ngăn. Tuy nhiên hành vi phi thể thao nhất sau đó thuộc về hậu vệ Châu Phong Hòa khi lớn tiếng mạt sát và hăm dọa Giám đốc điều hành KH Dương Quốc Hùng, buộc tổ trọng tài và Trưởng đoàn BD Trần Văn Đường phải đến can ngăn. Ngay lập tức, lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời để giải tỏa những cái đầu nóng. Sau đó, BD phải nhờ đến sự hộ tống của cảnh sát mới có thể rời khỏi sân Nha Trang trước sự la ó phản ứng của khán giả.

X.Lâm - Tây Nguyên