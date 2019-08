Vòng 19 V-League 2019: Sốt vé sân Thiên Trường

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU 16 năm trước trận NĐ - HAGL trên sân Chùa Cuối (nay là sân Thiên Trường) ở V-League 2003 đã thu hút gần 35.000 người dù sức chứa sân chỉ khoảng 25.000. Nhiều người không có chỗ ngồi phải tràn xuống cả đường piste, thậm chí trèo lên cả giàn giáo ở công trình xây dựng phía ngoài sân để theo dõi. HAGL hồi ấy đang thời kỳ hoàng kim, có Kiatisak và các cầu thủ Thái khác dù chơi rất hay nhưng phần thắng nghiêng về NĐ. Sân Thiên Trường hiện tại có sức chứa lớn hơn với khoảng 30.000 chỗ ngồi chiều nay có thể sẽ lấp kín chỗ. Ban tổ chức sân cho biết đã bán hết vé với giá khá rẻ từ 40.000 - 70.000 đồng nên nhiều người qua nay tìm đến sân mua vé đã bị “phe vé” hét lên tới 600.000 đồng/vé. Có người cũng đã phải bấm bụng mua vì không muốn bỏ lỡ cơ hội được xem Xuân Trường, Văn Toàn, Minh Vương... thi thố tài năng, nhất là khi HAGL vừa có màn trình diễn xuất sắc thắng chủ nhà Thanh Hóa. Anh Bùi Đức Lai, Hội phó Hội CĐV NĐ, cho hay: “Chúng tôi đã lên kế hoạch cổ vũ văn minh, chuyên nghiệp, hết mình cho cả 2 đội bóng cống hiến một trận cầu hay, hấp dẫn. NĐ đang có phong độ tốt nhưng HAGL cũng chơi rất hay với phong cách đẹp vì thế đều xứng đáng được khích lệ như nhau”. Cùng với trận cầu này chiều nay còn 2 trận Than Quảng Ninh - SHB Đà Nẵng (18 giờ, VTV5) và TP.HCM - Sanna Khánh Hòa BVN (19 giờ, Bóng đá TV). Chiều qua đã diễn ra 3 trận đấu. Bất ngờ nhất là đội khách Sài Gòn đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+3 vào lưới Hải Phòng để ấn định chiến thắng 2-1 trong một trận thủy chiến mà chủ nhà chơi rất kém kể cả sút hỏng quả 11 m. Còn Quảng Nam cũng đã dội mưa gôn 3 bàn không gỡ do Hoàng Vũ Samson, Đinh Thanh Trung và Huy Hùng ghi vào lưới Thanh Hóa. Trận còn lại Hà Nội thắng Becamex Bình Dương 2-1. An Giang đuổi theo Phố Hiến và Bình Phước Chiến thắng 2-1 trên sân Đắk Lắk chiều qua ở vòng 16 giải bóng đá hạng nhất giúp cho An Giang có 28 điểm tìm lại hy vọng tranh chấp suất đá play-off với Phố Hiến (thắng Phù Đổng 2-0) và Bình Phước (cùng 30 điểm). Ngôi đầu bảng vẫn thuộc về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (35 điểm) khi chiều nay sẽ gặp Đồng Tháp tại Cao Lãnh. Trong khi đó, Bình Định (13 điểm) nếu thắng Huế sẽ “cắt đuôi” đẩy Phù Đổng (9 điểm) xuống hạng nhanh hơn. T.K