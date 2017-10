Vòng 2 Super League 2012: Cầm vàng để vàng rơi

Navibank Sài Gòn (NSG) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã gặp kịch bản giống hệt nhau khi dẫn trước đối thủ đến phút 90+2 thì bị gỡ hòa trong thế trận đáng ra phải thắng.

Mất điểm phút chót

Dù đá trên sân khách nhưng cả 2 đội NSG lẫn HAGL đã thi đấu với chiến thuật chắc chắn và tinh thần lăn xả nên đã có được những kết quả thuận lợi mà nếu may mắn họ đã ra về với trọn vẹn 3 điểm. Trên sân Lạch Tray, bàn thắng từ cú vô lê quá đẹp của Quang Hải sau đường chuyền của Tài Em ở phút 38 khiến khán giả Hải Phòng như chết lặng. Số phận trận đấu tưởng chừng đã an bài nếu Fonseca trong tình huống đối mặt với thủ môn Đậu Ngọc Tân ngay sau đó không vụng về sút hỏng. Còn trên sân Thống Nhất sau pha mở tỷ số từ cú đánh đầu cận thành của Trần Đức Dương do sự yếu kém trong việc chống tình huống cố định của hàng thủ Sài Gòn FC đã giúp HAGL chơi hết sức tự tin. Đội bóng phố núi tưởng đã cầm chắc chiến thắng thứ 2 khi phút 80 từ pha căng ngang của Phùng Văn Nhiên, cầu thủ vào thay người Lê Hoàng Thiên sút căng nhưng lại bật xà ngang. Nếu kết quả là 2-0 thì mọi việc sẽ kết thúc vì trước đó chủ nhà Vicem Hải Phòng và Sài Gòn FC chơi bế tắc và rất vụng về.

Nhưng bóng đá đúng là nghiệt ngã. Đội chơi hay hơn đã không gặp may khi càng về cuối, chủ nhà trong thế không có gì để mất đã ào lên tấn công dữ dội khiến thế trận đội khách bị chùng xuống. Và chỉ cần một giây thiếu tập trung, hàng thủ NSG lẫn HAGL đã phải trả giá. Cầu thủ vào sân từ hiệp 2

Thiago đã cân bằng 1-1 cho Hải Phòng ở phút 90+2 còn Huỳnh Kesley với cú đánh đầu hiểm hóc cũng gỡ hòa 1-1 cho Sài Gòn FC ngay phút bù giờ thứ 2 của trận đấu.

Đội của bầu Kiên lại thất bại

Dù có rất nhiều tinh binh trong đội hình, nhưng Hà Nội FC của bầu Kiên lại đang cho thấy giá trị ngược. Sau khi thua Hà Nội T&T ở trận khai mạc, chiều qua thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh lại muối mặt rời sân Rạch Giá với trận thua đội bóng mới lên hạng Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) 2-3.

Trong khi đó, ĐKVĐ SLNA đã giành 3 điểm tại Cao Lãnh nhờ bàn duy nhất (1-0) của Abass để vươn lên cùng HAGL dẫn đầu sau 2 lượt với 4 điểm. Hôm nay sẽ diễn ra 3 trận còn lại, đáng chú ý là Hà Nội T&T gặp Becamex Bình Dương (VTV3 và BTV2 trực tiếp lúc 16 giờ 10 phút, dự đoán: 1-1). Trên sân Thanh Hóa, cuộc so tài giữa hai HLV Triệu Quang Hà (Thanh Hóa) và Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) cũng rất đáng chú ý. Thế nhưng, chấn thương lật cổ chân của Minh Phương khiến cho đội khách gặp khó khăn ở tuyến giữa (dự đoán: Thanh Hóa thắng 1-0). Còn trận Khatoco Khánh Hòa (KH) gặp Vissai Ninh Bình dự đoán: KH thắng 2-0.

Q.H - M.Ngọc - L.Trí - T.K