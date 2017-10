Vòng 2 V-League 2017: 'Đám trẻ' bầu Đức sẽ lên tiếng?

Ở trận mở màn trên sân Hòa Xuân, có sự trở về của Công Phượng nhưng hàng tấn công của đội bóng phố núi vẫn chưa ổn. Dù cầm bóng đến 67% song Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trắng tay do không thể tạo ra cơ hội dứt điểm, các chân sút vẫn còn khá vụng về vì áp lực tâm lý khi được kỳ vọng quá nhiều.

Bởi thế, muốn thắng được Hải Phòng (HP) chiều nay, HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải có giải pháp để lối đá của HAGL sắc nét và hiệu quả hơn. Việc đầu tiên là phải nâng cao hiệu suất cho tuyến giữa khi 2 cầu thủ đóng vai trò kiến thiết cho HAGL là Ideguchi (Nhật Bản) và Thanh Hậu dù chơi rất năng nổ, nhưng vẫn chưa thể sánh với Xuân Trường - Tuấn Anh do thiếu những đường chuyền khéo léo và chuẩn xác, nên không tạo được bất ngờ. Ngoài ra, khả năng tranh chấp và thu hồi bóng của bộ đôi này cũng chưa được tốt.

tin liên quan HAGL thử nghiệm Công Phượng đá vị trí tiền vệ? Sau một trận được chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công HAGL, dự kiến Công Phượng sẽ được HLV Nguyễn Quốc Tuấn kéo về chơi thấp một chút trong trận gặp Hải Phòng tại sân Pleiku vào cuối tuần này (13.1).

Nhưng mấu chốt nhất để giải bài toán cho hàng công, có lẽ HAGL phải dựa vào hai cánh và giải tỏa sức ì tâm lý cho Công Phượng. Trước một HP không còn mạnh như mùa trước, HLV Quốc Tuấn có thể cho Văn Thanh và Hồng Duy thường xuyên dâng cao, gây áp lực để buộc hàng phòng ngự đội khách phạm sai lầm. Quan trọng là Công Phượng cần phải nỗ lực nhiều hơn, phải tự mình thoát khỏi cái bóng của chính mình để “nổ súng” ở trận này.

Nếu chỉ dựa vào mỗi Văn Toàn chơi xông xáo và chớp cơ hội rất nhanh thì HAGL chưa thể nghĩ đến 3 điểm đầu tay ở mùa giải 2017. Hy vọng chiều nay “đám trẻ của bầu Đức” sẽ lên tiếng bằng sự kết dính và tạo ra một trận đấu hay trên sân nhà.

Tại Cẩm Phả, chủ nhà Than Quảng Ninh hoàn toàn có thể giành 3 điểm trước CLB TP.HCM (Bóng đá TV trực tiếp lúc 16 giờ). Dù hứa hẹn sẽ chơi với quyết tâm cao nhưng đội hình chưa đồng đều của TP.HCM sẽ khiến đội khách khó có điểm. Trên sân Long An, đội chủ nhà gặp đối thủ nhiều duyên nợ Becamex Bình Dương (BTV2 trực tiếp lúc 17 giờ 30). So với những năm trước, đây là năm Bình Dương có lực lượng yếu nhất. Vì thế, Long An có hy vọng để hướng đến trận thắng thứ hai của mình.

Ở trận đấu còn lại, cuộc chạm trán giữa "người anh em" Quảng Nam và Hà Nội tại Tam Kỳ (17 giờ, Thể thao TV trực tiếp), được dự báo chiến thắng sẽ nghiêng về cho nhà đương kim vô địch.

Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2017 13.1 16 giờ: Than Quảng Ninh - TP.HCM 17 giờ: HAGL - Hải Phòng 17 giờ: Quảng Nam - Hà Nội FC 17 giờ 30: Long An - B.Bình Dương 14.1 16 giờ 30: SLNA - XSKT.Cần Thơ 17 giờ: S.Khánh Hòa - Thanh Hóa 18 giờ: Sài Gòn FC - SHB.Đà Nẵng

Thành Thắng