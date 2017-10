Vòng 21 V-League 2015: Bạo lực trên sân Cẩm Phả

2 trận còn lại chiều qua: SHB Đà Nẵng (ĐN) dội mưa gôn vào lưới ĐTLA đến 7-3. Trong 7 bàn thắng của ĐN thì 2 cầu thủ ngoại Perez và Roy ghi 5 bàn, Huy Toàn và Ngọc Thắng ghi 2 bàn còn lại, 3 bàn của ĐTLA do một mình Diabate ghi. Trên sân Cao Lãnh, HAGL đang chìm dần hy vọng trụ hạng sau khi thua Đồng Tháp 0-1 do Nguyễn Đồng Tháp ghi. Chiều nay vòng 21 sẽ có 4 trận: Tâm điểm là sân Hàng Đẫy nơi á quân Hà Nội T&T tiếp đương kim vô địch Becamex Bình Dương (18 giờ, VTV6), Đồng Nai - Thanh Hóa (17 giờ, ĐN2), SLNA - QNK Quảng Nam (17 giờ 30, VTC3) và Cần Thơ - Sanna Khánh Hòa BVN. SHB Đà Nẵng (ĐN) dội mưa gôn vào lưới ĐTLA đến 7-3. Trong 7 bàn thắng của ĐN thì 2 cầu thủ ngoại Perez và Roy ghi 5 bàn, Huy Toàn và Ngọc Thắng ghi 2 bàn còn lại, 3 bàn của ĐTLA do một mình Diabate ghi. Trên sân Cao Lãnh, HAGL đang chìm dần hy vọng trụ hạng sau khi thua Đồng Tháp 0-1 do Nguyễn Đồng Tháp ghi.