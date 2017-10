Vòng 22 V-League: Suýt thua tại Lạch Tray, Hải Phòng bị bám đuổi sát nút

Lịch thi đấu vòng 22 Ngày 21.8 16 giờ 30, sân Cao Lãnh: Đồng Tháp – SL Nghệ An 16 giờ 30, sân Tam Kỳ: Quảng Nam – Hà Nội T&T 17 giờ, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – Long An 17 giờ, sân Cần Thơ: Cần Thơ – Than Quảng Ninh 17 giờ, sân Lạch Tray: Hải Phòng – Thanh Hoá 17 giờ, sân Pleiku: HA Gia Lai – Khánh Hoà 17 giờ, sân Thống Nhất: Sài Gòn FC – B.Bình Dương