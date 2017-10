Vòng 23 giải hạng Nhất quốc gia: TP.HCM thoát hiểm

Với chiến thắng này, TP.HCM đã sống lại cơ hội trụ hạng và đẩy chiếc vé về hạng Nhì gần hơn cho đội bóng láng giềng B.Đồng Nai.

Trước trận đấu, đã có không ít ý kiến cho rằng HN.ACB với vị trí và điểm số thuận lợi trên bảng xếp hạng sẽ nhường điểm cho TP.HCM. Và trận đấu này đã diễn ra không nằm ngoài dự đoán. Nhỉnh hơn hẳn về lực lượng cũng như trình độ nhưng HN.ACB đã thi đấu kém quyết tâm so với các trận đấu trước đó. Tiền đạo Xuân Thành sớm mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ 6 (cũng là bàn thắng thứ 12 của mình tại giải). Nhưng cũng từ đó, HN.ACB đã thi đấu chùng xuống một cách lạ lùng.

Nhờ vậy CLB TP.HCM đã không gặp nhiều khó khăn để có bàn gỡ hòa. Phút 50, Bruno cân bằng tỷ số cho đại diện của TP.HCM. Đến phút 82, CLB TP.HCM kết thúc cuộc lội ngược dòng bằng bàn thắng của tiền vệ Ngọc Tùng. Dù thua trận nhưng HN.ACB vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng. Bởi trên sân Tây Ninh, SQC.Bình Định bị cầm chân còn trên sân Tự Do, Than Quảng Ninh bị H.Huế đánh bại. Trong khi đó, chiến thắng quý giá này giúp TP.HCM rời xa vị trí xuống hạng. Trận đối đầu trực tiếp với B.Đồng Nai trên sân nhà ở lượt trận 25 sẽ mang tính quyết định trụ hạng đối với CLB TP.HCM.

Trên sân Quảng Nam, đội chủ nhà đã để thua An Giang với tỷ số 0-1. Thua trận, Quảng Nam.XT cũng đánh mất luôn cơ hội rút ngắn điểm số với Than Quảng Ninh, khi đội bóng này để thua H.Huế với tỷ số 1-2. Dù tấn công nhiều hơn và chơi áp đảo đội chủ nhà, nhưng Than Quảng Ninh chỉ một lần ghi được bàn thắng. Trong khi đó, H.Huế lại tận dụng tốt những pha tấn công nhanh để giải quyết trận đấu.

Di Linh