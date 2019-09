Vòng 23 V-League: Hoàng Anh Gia Lai có thắng được trên sân Thống Nhất ?

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN

Với Sài Gòn trong 4 trận còn lại chỉ cần 1 trận thắng thì gần như chắc chắn trụ hạng, ngược lại HAGL nếu không có ít nhất 2 chiến thắng thì nguy cơ xếp thứ 13 để đi play-off với đội thứ nhì hạng nhất không hề nhỏ. Trận này HAGL lại thiếu Tuấn Anh bị 3 thẻ vàng, nhưng với sự bùng nổ trở lại của Xuân Trường ở tuyến giữa và phong độ tốt của cặp Minh Vương - Văn Toàn ở tuyến đầu, những đứa trẻ của bầu Đức vẫn hứa hẹn chinh phục người xem. Ở trận này nếu đội bóng phố núi không thắng mà Khánh Hòa có 3 điểm thì cuộc đua trụ hạng sẽ vô cùng gay cấn đến giờ chót.

Trận đấu đáng chú ý khác diễn ra giữa chủ nhà Hải Phòng (29 điểm) và đội đang xếp cuối bảng Sanna Khánh Hòa BVN (20 điểm - Thể thao TV trực tiếp 17 giờ). Do đang thua các đội xếp trên ít nhất là 5 và 6 điểm nên 4 trận còn lại của V-League sẽ vô cùng khó khăn cho đội bóng phố biển khi họ buộc phải thắng hết hoặc chí ít là 3 trận thắng thì may ra có thể lách qua khe cửa hẹp để trụ hạng. Đây là thử thách quá lớn cho thầy trò HLV Võ Đình Tân. Ở lượt đi, 2 đội đã cống hiến bữa tiệc 7 bàn thắng với tỷ số 4-3 và 3 điểm dành cho Hải Phòng trên sân Nha Trang. Vì vậy, nếu đòi lại được món nợ chiều nay, đội bóng phố biển may ra mới tìm được đường sống sót. Còn không xem như họ đã đặt 1 chân xuống hạng.

Thử thách cũng sẽ dành cho trận còn lại derby xứ Quảng nhiều khả năng Quảng Nam (31 điểm) đang có phong độ tốt sẽ thắng Đà Nẵng (27 điểm) dù lượt đi chính đội bóng của Lê Huỳnh Đức luôn dẫn điểm và phải khó khăn lắm Quảng Nam mới gỡ hòa 2-2.