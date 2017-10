Vòng 3 V-League 2016: Kịch tính sân Vinh

15'

Do tình hình bà con vẫn tụ tập đông người ở Thanh Hóa nên để đảm bảo yếu tố an ninh an toàn, trận đấu trên sân Thanh Hóa gặp Đồng Tháp chiều 6.3 sẽ hoãn. Thời điểm đấu bù VPF sẽ thông báo sớm.

THÔNG TIN