Vòng 3 V-League: Kéo gần khoảng cách

Căng thẳng trên sân Pleiku



Do căng với nhau từ những mùa trước nên cầu thủ HAGL và Bình Dương đã tỏ ra thiếu kiềm chế trong nhiều tình huống va chạm trên sân. Đỉnh điểm chính là hành vi đánh nguội nhau để cùng lãnh thẻ đỏ của Hữu Thắng (Bình Dương) và Evaldo (HAGL) khiến BHL hai đội phải chạy vào can ngăn và trận đấu phải tạm dừng mấy phút. Sau đó lại thêm một thẻ đỏ nữa cho hậu vệ trái Hoàng Vương (Bình Dương) khi chơi xấu với Đoàn Văn Sakda. Dù BTC sân Pleiku đã cố gắng giữ trật tự, nhưng một số khán giả quá khích phản ứng đội khách khi ném vật lạ xuống sân khá nhiều, trong đó trung vệ Chí Công bị vật lạ ném trúng đầu, nhưng rất may không bị thương tích.

Pha bóng căng thẳng suýt dẫn đến xô xát trên sân Pleiku - Ảnh: Bạch Dương C.Thiện