Vòng 9 V-League 2014: SLNA bức xúc VFF

Sân Vinh huy động gấp đôi lực lượng an ninh Ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao SLNA cho biết: “Cuộc đối đầu giữa SLNA và Hải Phòng từ các mùa trước luôn rất hấp dẫn, kịch tính. Trận đấu ngày 22.3 cũng hứa hẹn sức nóng không chỉ dưới sân cỏ mà trên khán đài vì khán giả Hải Phòng cũng sẽ đổ về sân Vinh rất đông. Vì tính chất nhậy cảm của trận đấu này mà ban tổ chức (BTC) sân Vinh đã họp và triển khai mọi phương án đảm bảo an ninh an toàn. Với những trận đấu ít nóng, công an thành phố Vinh chỉ huy động khoảng 200 đến 300 công an nhưng ở trận này, số lượng phải tăng gấp đôi. Trong đó, có nguyên một lực lượng ngồi xen kẽ ở các khán đài để “dập tắt” ngay các hành vi bạo loạn nếu có. Các hàng rào sân Vinh cũng đã được gia cố lại để không ảnh hưởng đến tính mạng cổ động viên. Chúng tôi cũng đã căn dặn các cầu thủ SLNA phải thi đấu nhiệt tình, máu lửa nhưng tuyệt đối không được triệt hạ đối phương, không chơi xấu, không bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Hiện nay, BTC giải cũng như BTC sân cũng đã lắp thêm camera trên sân nên nếu đánh nguội thì cũng rất dễ bị phát hiện”.