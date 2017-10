Vòng 9 V-League 2015: 6 đội chủ nhà mất điểm

Ngoại trừ Sông Lam Nghệ An giành trọn vẹn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân Vinh thì 6 đội chủ nhà còn lại đều không giành được chiến thắng vào chiều qua.

Niềm vui chiến thắng của SLNA trước HAGL- Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Nội binh thắng nội binh

Không cầu thủ ngoại nào trong đội hình xuất phát của 2 đội, nhưng không vì thế mà trận đấu mất hay. Ngược lại, cả 22 cầu thủ trên sân của Sông Lam Nghệ An (SLNA) lẫn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đều đã chơi một trận quyết liệt và đầy cống hiến. Rõ ràng khi nội binh đấu với nhau thì lò đào tạo của SLNA vẫn nhỉnh hơn về kinh nghiệm, trong khi HAGL vừa thiếu người (Xuân Trường, Văn Sơn, Hồng Duy, Đông Triều...) vừa non trận mạc nên kết quả thua 0-2 là hoàn toàn dễ hiểu. 2 bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ do Phạm Mạnh Hùng và Trần Phi Sơn ghi đã nói lên ưu thế đó.

Mặt khác, thất bại của HAGL còn do trong trận này HLV Guillaume Graechen mạo hiểm thử nghiệm sơ đồ 4-3-3 trong khi các cầu thủ của ông chưa thích nghi với cách chơi chỉ có 3 tiền vệ. Cho dù Văn Toàn, Công Phượng và cả Hoàng Thiên thường xuyên lùi về để hỗ trợ tuyến giữa, nhưng cũng không thể thắng được hàng tiền vệ chơi khôn ngoan của SLNA.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng HAGL Guillaume Graechen cho biết: “Tôi đã quyết chơi ăn thua đủ với SLNA nên mạnh dạn sử dụng đội hình tấn công, tiếc là cầu thủ của tôi đã không vận hành tốt. Tôi hy vọng ở các trận sắp tới, HAGL sẽ dần có những thích nghi tốt hơn”. Trong khi đó, HLV Ngô Quang Trường của SLNA bày tỏ: “HAGL là đội bóng có kỹ thuật tốt nên ngay từ đầu tôi đã yêu cầu các cầu thủ chơi áp sát không cho HAGL có khoảng không để phối hợp. Mạnh Hùng và Ngọc Hải cũng quá hiểu cách di chuyển của Công Phượng nên đã nói với các đồng đội khóa chặt ngòi nổ của HAGL. Trận này Quang Tình đã chơi tốt trong vai trò nhạc trưởng nên nhờ vậy SLNA chơi với tinh thần mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Ngày sát chủ

Có đến 3 đội chủ nhà bị trắng tay. Nếu thất bại của Cần Thơ (CT) hoàn toàn dễ hiểu vì đội bóng này trình độ không đồng đều và thiếu những nhân tố xuất sắc khi so với đội hình đầy kinh nghiệm của Đồng Tâm Long An. Vì vậy, dù đội khách ghi bàn duy nhất (1-0) do Rafael Dos Santos, nhưng CT cũng chẳng thể gỡ nổi.

Tương tự, thất bại của Đồng Nai (ĐN) trước Becamex Bình Dương (BD) 1-2 cũng là điều nằm trong dự báo vì đội hình quá chông chênh. Thậm chí, ĐN còn chơi hơn người từ phút 37 sau khi Tăng Tuấn bị thẻ đỏ, nhưng cũng chỉ ghi được bàn từ chấm phạt đền do Ngọc Anh sút, ngược lại bị thủng lưới 2 bàn dễ dàng từ các pha tấn công của Abaas và Mai Tiến Thành.

Những đội chủ nhà thất bại khác lại dính đòn phản công của đội khách. Đồng Tháp (ĐT) tấn công với đội hình 4-3-3 với hy vọng sẽ cải thiện hình ảnh, nhưng sự nôn nóng, vụng về và bế tắc của đội chủ sân Cao Lãnh khiến họ phải trả giá trước một đối thủ chơi tập trung và phòng ngự có chiều sâu như Thanh Hóa. 3 bàn thắng của Hoàng Đình Tùng không chỉ giúp cầu thủ này vươn lên dẫn đầu giải vua phá lưới cùng 7 bàn với Lê Văn Thắng (CT) và Abaas (BD) mà còn nhấn chìm ĐT. Bàn gỡ muộn màng 1-3 của ĐT do Samson Kpenosen ghi.

3 đội chủ nhà khác bị cầm chân. SHB Đà Nẵng dẫn trước 1-0 do Vũ Phong ghi từ quả phạt góc đá xoáy vào, nhưng lại để Sanna Khánh Hòa BVN giành lại 1 điểm sau pha gỡ hòa 1-1 của Uche. Đây cũng là trận thứ 8 liên tiếp bất bại của đội bóng phố biển, giúp họ chỉ đứng sau ĐTLA với 9 trận chưa thua. Than Quảng Ninh bị QNK Quảng Nam dẫn trước 1-0 do Đinh Thanh Trung ghi và phải đến phút 84, Nghiêm Xuân Tú mới gỡ 1-1 cho đội chủ sân Cẩm Phả.

Còn Hà Nội T&T đá trên sân Hàng Đẫy cũng bị Steven đánh đầu dẫn 1-0 cho Hải Phòng, sau đó Hoàng Vũ Samson mới gỡ hòa 1-1. Phút bù giờ 90+4, đội á quân V-League có cơ hội không thể tốt hơn để giành trọn 3 điểm khi được quả 11 m, nhưng Ngọc Duy lại sút hỏng. Trận này đã xuất hiện pháo sáng trên sân từ CĐV Hải Phòng.