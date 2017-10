Vòng 9 V-League 2016: Đồng Tháp tiếp tục thua trong ngày HLV Công Minh ra mắt

PHẠT ĐỀN. Trường Khang của Đồng Tháp đã phạm lỗi với cầu thủ Sunday của Long An trong vòng cấm.

Long An đang có thế trận rất tốt, luôn chủ động số đông cầu thủ tham gia phòng ngự nên Đồng Tháp không thể gây sức ép.

Simic đánh đầu cận thành, thủ môn Quốc Cường (Long An) xuất sắc đấm bóng ra.

Không xâm nhập được khu vực cấm địa của Đồng Tháp, nên cầu thủ Long An liên tục tung ra các cú sút xa để tìm cơ hội. Vừa rồi Sunday tung cú sút từ ngoài 30m, nhưng bóng đi quá nhẹ.

Lúc này chủ nhà Long An đã lấy lại được thế trận, Tài Em đang chơi khá hay để vực dậy tuyến giữa của Long An.

Đồng Tháp dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Công Minh đang chơi khá hay trước chủ nhà Long An. Đội khách đang chơi khá hay với những pha công thành và những cơ hội bị Simic bỏ lỡ.

Long An: Thủ môn Quốc Cường, Quang Thanh, Hoàng Lâm, Hải Phong, Huỳnh Lân, Tài Lộc, Tài Em, Hoài Nam, Văn Tân, Franklin, Sunday.

Và đây là CĐV chủ nhà Long An

CĐV Đồng Tháp tại sân Tân An

15 giờ 30