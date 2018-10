Vòng chung kết giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2018: Hoàng Anh Gia Lai có bảo vệ được ngôi vô địch?

Là đội đương kim vô địch U.21 với một thế hệ đầy tài năng trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG và cung cấp nhiều tên tuổi lớn cho đội tuyển bóng đá VN và các đội tuyển Olympic, U.23, U.20, U.19..đội bóng phố Núi luôn được xem là hiện thân của lối chơi đẹp, nhiệt huyết và đậm chất kỹ thuật.



Do lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh.. quá nổi bật với tài năng và đẳng cấp vươn xa tầm châu Á nên bầu Đức thấy không cần thiết cho tham gia giải quốc nội (U.21, U.19) trong nhiều năm liền nhưng không vì thế mà Hoàng Anh Gia Lai không hướng đến các sân chơi trong nước khi có cơ hội.

Thực tế chỉ cần vài trụ cột từng sát cánh với lứa đầu đưa xuống đội U.21 lập tức Hoàng Anh Gia Lai đã thể hiện một bộ mặt đầy tươi tắn, chơi sáng tạo, đẹp mắt và luôn toát lên phong cách tự tin cùng hình ảnh đầy lôi cuốn. Đó là những Lê Văn Sơn, Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hữu Anh Tài..đã giúp Hoàng Anh Gia Lai lên bục vinh quang năm rồi.

Lần này Hoàng Anh Gia Lai dù chật vật và may mắn vượt qua vòng loại bảng C với tư cách là 1 trong 3 đội xếp nhì có thành tích tốt (do không sử dụng nhiều cầu thủ U.21 chất lượng mà chỉ lấy toàn bộ U.19 thi đấu nên thua Becamex Bình Dương, hòa Đồng Tháp)

Nhưng khi lọt vào vòng chung kết thì lập tức đoàn quân phố Núi gọi lại khá đông những cái tên đẳng cấp như Việt Hưng, Thanh Hậu, Thanh Bình. và còn gọi về tuyển thủ U.20 Việt Nam Lương Hoàng Nam, tiền vệ chơi cực khéo Nguyễn Lam

Chính những bổ sung đáng kể này giúp cho bộ khung tuyển thủ U.19 như Lê Minh Bình, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Văn, Nguyễn Cảnh Anh cùng với những cái tên nổi bật khác như Huỳnh Tiến Đạt, Cao Hoàng Tú, Võ Hoàng Uy, Nguyễn Duy Kiên, thủ môn Dương Văn Lợi.. sẽ tạo nên một đội Hoàng Anh Gia Lai mạnh mẽ, đáng gờm tại Huế.

Ông Huỳnh Mau trưởng đoàn U.21 Hoàng Anh Gia Lai tỏ ra tự tin khi tuyên bố " Chúng tôi giống như chết đi sống lại sau vòng loại, vì vậy rất thấm thía nhiều bài học cần phải giữ được sự tỉnh táo và chơi chắc chắn ở bất cứ giải đấu nào, tránh rủi ro không đáng có. Vì vậy vào Vòng chung kết, chúng tôi sẽ quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch".

Theo dự kiến bốc thăm chia bảng (sẽ tiến hành vào 10h ngày 6/11 tại khách sạn Duy Tân, Huế), U.21 Hoàng Anh Gia Lai dù là đương kim vô địch nhưng vẫn có thể chung bảng A với chủ nhà CLB Huế. Dù vậy đội bóng phố Núi lại có đến 2 khả năng nằm ở bảng B hoặc chạm trán với đội bóng khó chịu Sông Lam Nghệ An hoặc đối đầu thú vị với một ứng cử viên khác rất tham vọng là cựu vô địch Hà Nội.



Vòng loại U.21 bảng C: Hoàng Anh Gia Lai- Bình Phước 2-0 (ngày 1/8), Becamex Bình Dương- Hoàng Anh Gia Lai 2-1 (ngày 3/8), Hoàng Anh Gia Lai- Đồng Nai 3-1 (ngày 9/8), Hoàng Anh Gia Lai- Đồng Tháp 2-2 (ngày 11/8) Xếp hạng: 1/ Becamex Bình Dương :9 điểm (hiệu số (hs) 8/5), 2/ Hoàng Anh Gia Lai: 7 điểm ( hs 8/5), 3/ Bình Phước: 6 điểm (hs 6/7), 4/ Đồng Tháp: 5 điểm (hs 5/5), 5/ Đồng Nai: 1 điểm (hs 4/9)

DANH SÁCH THI ĐẤU ĐỘI U.21 HOÀNG ANH GIA LAI

STT HO VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ SỐ ÁO CHIỀU CAO (cm) CÂN NẶNG (kg) 1 Huỳnh Mau 1964 Trưởng đoàn 2 Nguyễn Quốc Tuấn 1974 Huấn luyện viên (HLV) trưởng 3 Nguyễn Ngọc Hoàng 1966 Trợ lý HLV 4 Khuất Hữu Long 1987 Trợ lý HLV 5 Lê Văn Vũ 1995 Trợ lý HLV 6 Trần Quốc Bách 1991 Bác sĩ 7 Dương Văn Lợi 2000 Cầu thủ 1 (TM) 173 65 8 Nguyễn Cảnh Anh 2000 nt 3 179 60 9 Âu Dương Quân 2000 nt 4 176 64 10 Võ Hoàng Uy 2000 nt 6 165 55 11 Lê Minh Bình 1999 nt 7 174 62 12 Trần Bảo Toàn 2000 nt 8 170 61 13 Cao Hoàng Tú 2001 nt 9 168 52 14 Huỳnh Tiến Đạt 2000 nt 10 170 65 15 Phan Thanh Hậu 1997 nt 11 170 59 16 Lương Hoàng Nam 1997 nt 12 159 57 17 Dụng Quang Nho 2000 nt 15 171 63 18 Võ Đình Lâm 2000 nt 16 167 59 19 Phan Du Học 2001 nt 17 170 64 20 Nguyễn Văn Văn 2000 nt 18 165 56 21 Nguyễn Lam 1997 nt 19 161 63 22 Nguyễn Nhĩ Khang 2001 nt 20 165 62 23 Hồ Văn Dũng 2001 nt 21 163 49 24 Hồ Minh Quyền 2000 nt 22 169 63 25 Nguyễn Hoàng Trung Nguyên 2001 nt 24 169 66 26 Phạm Đình Long 2000 nt 25(TM) 183 79 27 Nguyễn Thanh Nhân 2000 nt 27 168 65 28 Lê Minh Hiếu 2000 nt 28 166 64 29 Đỗ Thành Đạt 2001 nt 30 172 61 30 Đặng Minh Hiếu 2000 nt 31 170 63 31 Trần Văn Anh Vũ 2000 nt 41 172 59 32 Nguyễn Duy Kiên 2000 nt 45 172 64 33 Trương Quốc Thành 2000 nt 47 166 54 34 Nguyễn Duy Liêm 2000 nt 48 169 64 35 Triệu Việt Hưng 1997 nt 97 170 60 36 Đinh Thanh Bình 1998 nt 98 175 68

Còn huấn luyện viên trưởng Nguyễn Quốc Tuấn, người vừa trở về trong vai trò trợ lý huấn luyện viên cùng tuyển U.19 VN thi đấu tại vòng chung kết giải U.19 châu Á 2018, từng rất “mát tay” với bóng đá trẻ Gia Lai khi cùng đội lọt vào chung kết giải U.21 năm 2010 cũng như nắm đội tuyển chọn U.21 vô địch giải U.21 quốc tế năm 2011 chỉ nói ngắn gọn “ Là đội vô địch chắc chắn chúng tôi sẽ chịu nhiều áp lực. Nhưng Hoàng Anh Gia Lai sẽ không để điều đó chi phối mà sẽ chơi thật tập trung, không chỉ vượt qua chính mình, mà còn hướng đến việc bảo vệ thành quả đã có”

Đăng Khoa