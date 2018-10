Vòng chung kết giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2018: Viettel với cặp tiền vệ trung tâm từng dự World Cup U.20

Kết quả vòng loại :Viettel- Nam Định 2-0 (ngày 5/8),Viettel –Quảng Ninh 5-0 (ngày 8/8), Hà Nội- Viettel 2-2 (ngày 11/8). Xếp hạng: 1/ Hà Nội: 7 điểm (hiệu số (hs) 13/4), 2/ Viettel: 7 điểm (hs 9/2), 3/ Quảng Ninh: 3 điểm (hs 5/12), 4/ Nam Định: 0 điểm (hs 1/10) Tại vòng chung kết giải U.21 từ 7 đến 17.11 ở sân Tự Do (Huế), Viettel sẽ nằm khác bảng với Hà Nội (do 2 đội cùng bảng vòng loại) và có thể chạm trán với chủ nhà CLB Huế, Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương ở bảng A trong trường hợp Hà Nội chung với Long An ở bảng B. Nếu Hà Nội rơi vào bảng A thì Viettel sẽ gặp Long An, Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai hoặc gặp Long An, Becamex Bình Dương và Đak Lak ở bảng B. Tại vòng loại bảng, Nhâm Mạnh Dũng của Viettel là cầu thù giữ kỷ lục khi ghi đến 4 bàn trong một trận. Đó là trận thắng Quảng Ninh 7-0. Nhâm Mạnh Dũng mới đây cũng là cầu thủ ghi bàn vào lưới Jordan tại vòng chung kết giải U.19 châu Á năm 2018