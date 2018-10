Vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên 2018: Hà Nội FC mang đến Huế 2 nhà á quân U.23 châu Á

Kết quả vóng loại bảng A : Hà Nội- Quảng Ninh 7-1 (5/8), Hà Nội – Nam Định 4-1 (8/8), Hà Nội- Viettel 2-2 (11/8). Xếp hạng: 1/ Hà Nội: 7 điểm (hiệu số 13/4), 2/ Viettel: 7 điểm (hs 9/2), 3/ Quảng Ninh: 3 điểm (hs 5/12), 4/ Nam Định: 0 điểm (hs 1/10) Hà Nội FC có thể sẽ chung bảng với chủ nhà CLB Huế ở bảng A vì ít khả năng nằm lại bảng B do nguyên tắc bốc thăm tách 2 đội cùng bảng vòng loại ra 2 nhóm . Ngoài ra quy định mỗi bảng VCK phải có ít nhất 2 đội đầu bảng. Vì vậy do bảng D vòng loại duy nhất có 1 đội vào VCK nên Long An (nhất bảng D) đương nhiên nằm ở bảng B. Như vậy chỉ có 1 trong 3 đội đầu bảng là Hà Nội FC (A), Sông Lam Nghệ An (B) và Becamex Bình Dương (BD) (C) ở bảng B. Hà Nội FC hoặc gặp Long An hoặc sẽ phải gặp 1 trong 2 đội Sông Lam Nghệ An và BD trong bảng của mình