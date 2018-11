Vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên 2018: Sông Lam Nghệ An muốn kéo dài kỷ lục vô địch. ​

Thành tích vòng loại bảng B: Sông Lam Nghệ An- Bình Định 4-0 (ngày 5/8), Sông Lam Nghệ An- Saanatech Khánh Hòa 3-0 (8/8), Sông Lam Nghệ An- Đak Lak 2-2 (11/8). Xếp hạng: 1/Sông Lam Nghệ An: 7 điểm (hiệu số 8/1) 2/ Đak Lak: 5 điểm (hs 10/5), 3/ Sanatech Khánh Hòa: 4 điểm: (hs 8/6), 4/ Bình Định: 0 điểm (hs 1/15). Sông Lam Nghệ An theo nguyên tắc bốc thăm sẽ nằm chung bảng vòng chung kết U.21 với hoặc Long An hoặc một trong 2 đội dầu bảng khác là Hà Nội hoặc Becamex Bình Dương. Nếu Sông Lam Nghệ An chung bảng B với Long An thì bảng này sẽ có thêm 2 đội nhì bảng vòng loại là Hoàng Anh Gia Lai và Viettel. Nếu Sông Lam Nghệ An rơi vào bảng A chung với chủ nhà Huế thì bảng này sẽ gồm Huế, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai hoặc Huế, Sông Lam Nghệ An, Becamex Bình Dương và Viettel. Rơi vảo bảng A sẽ vô cùng nặng với đội bóng xứ Nghệ.