Vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2018: Becamex Bình Dương với lực lượng 11 cầu thủ vừa đá V-League ​

Thành tích vòng loại bảng C: Becamex Bình Dương- Đồng Tháp 2-0 (ngày 1/8), Becamex Bình Dương- Hoàng Anh Gia Lai 2-1 (ngày 3/8), Đồng Nai- Becamex Bình Dương 2-3 (ngày 6/8), Becamex Bình Dương –Bình Phước 1-2 (ngày 9/8). Xếp hạng: 1/ Becamex Bình Dương :9 điểm (hs 8/5), 2/ Hoàng Anh Gia Lai: 7 điểm ( hs 8/5), 3/ Bình Phước: 6 điểm (hs 6/7), 4/ Đồng Tháp: 5 điểm (hs 5/5), 5/ Đồng Nai: 1 điểm (hs 4/9) Theo nguyên tắc bốc thăm vòng chung kết U.21, đội Becamex Bình Dương sẽ nằm chung bảng với hoặc Long An ở bảng B hoặc một trong 2 đội đầu bảng khác là Hà Nội hoặc Sông Lam Nghệ An ở bảng A. Nếu Becamex Bình Dương chung bảng B với Long An thì bảng này sẽ có thêm 2 đội nhì bảng vòng loại là Đak Lak và Viettel. Nếu Becamex Bình Dương rơi vào bảng A chung với chủ nhà Huế thì bảng này sẽ gồm Huế, Becamex Bình Dương, Hà Nội, Đak Lak hoặc Huế, Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An và Viettel.