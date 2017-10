Vòng chung kết U.17 quốc gia 2016: PVF thua đau

Ở trận đấu giữa Sanatech Khánh Hòa và Long An, Sanatech Khánh Hòa đã biến thế trận chủ động hơn bằng 2 bàn thắng dẫn trước của Văn Hiếu ở phút thứ tư sau quả đánh đầu và Tân Việt ở phút 41. Tuy nhiên, bàn rút ngắn của Văn Ký ở phút 44 cho Long An đã đẩy Sanatech Khánh Hòa vào thế khó sau đó. Khi hiệp 1 đến phút bù giờ thứ hai, Văn Ký lại lập công để cân bằng tỷ số 2-2 cho Long An.



Thức tỉnh trong hiệp 2, Sanatech Khánh Hòa tiếp tục dồn ép. Phút 63, Văn Hưng dứt điểm đập chân hậu vệ Long An, đưa bóng đổi hướng đi vào lưới. Tiếp tục dẫn điểm, đoàn quân của ông Nguyễn Tý lại chơi chùng xuống tạo cơ hội cho Long An vùng lên nên đã phải trả giá. Tận dụng pha lộn xộn ở phút 78, Quốc Bảo đã tìm được bàn quân bình tỷ số 3-3 cho đội nhà. Nhưng Sanatech Khánh Hòa đã kịp sửa sai 2 phút sau đó bằng bàn thắng của Phương Lâm để ấn định tỷ số nghẹt thở 4-3.

Bị Sanatech Khánh Hòa cầm chân trong ngày ra quân là kết quả thất vọng đối với Hà Nội T&T. Nhưng trong trận đấu thứ hai gặp QNK Quảng Nam, đội bóng trẻ Thủ đô đã khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 4-1. 4 bàn thắng của Hà Nội T&T được thực hiện bởi Việt Anh (23’), Văn Hậu (73’), Văn Nam (76’, 81’). Bàn danh dự của QNK.Quảng Nam do công của Văn Ke (57’).

Ở trận còn lại, Đắk Lắk đã gây sốc ghi hạ nhà đương kim vô địch và cũng là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch là PVF với tỷ số 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Minh Đức từ chấm 11m ở phút 45.

Sau 2 lượt trận, Hà Nội T&T và Sanatech Khánh Hòa tạm thời chiếm 2 vị trí đầu tiên khi có cùng 4 điểm. PVF, Đắk Lắk và Long An đều có 3 điểm trong lúc QNK Quảng Nam chưa có điểm nào.

Kết quả Sanatech Khánh Hòa - Long An: 4-3 HN.T&T - QNK.QN: 4-1 PVF - Đắk Lắk: 0-1 Lịch thi đấu ngày 5.8 tại Tây Ninh 15 giờ 30, sân Hòa Thành: TP.HCM - SLNA 16 giờ 00, sân Tây Ninh: HAGL - Đồng Tháp 18 giờ 30, sân Tây Ninh: Tây Ninh - Viettel

Cẩm Giang