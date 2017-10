Vòng chung kết U.21 Báo Thanh Niên 2016: Chào tuổi 20

Lịch thi đấu ngày 23 và 24.10 Ngày 23.10: 15 giờ 30: Lễ khai mạc 16 giờ: Than Quảng Ninh - Hoàng Anh Gia Lai (sân Cẩm Phả) 18 giờ: Long An - Đồng Tháp (sân Cẩm Phả) Ngày 24.10: 15 giờ 30: PVF - Khánh Hòa (sân Cẩm Phả) 18 giờ: An Giang - Hà Nội T&T (sân Cẩm Phả)