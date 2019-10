Vòng cuối V-League 2019: 'Tử thần' gọi Thanh Hóa hay Sanna Khánh Hoà?

* BÌNH LUẬN TRƯỚC VÒNG ĐẤU Hiện Thanh Hóa (TH) và Sanna Khánh Hòa BVN (KH) cùng 25 điểm nhưng đội bóng xứ Thanh đang xếp trên do hơn đối đầu. Nếu cả 2 cùng có kết quả thắng, hòa hoặc thua giống nhau thì TH sẽ đi play-off còn KH xuống hạng. Do vậy, cả 2 một mặt sẽ phải căng sức để đá với đối thủ vẫn còn quyết tâm là Becamex Bình Dương (BD) và HAGL, mặt khác đều mong cho đối thủ của mình sẩy chân nhằm thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Nếu so với độ khó thì TH bất lợi hơn KH ở một vài yếu tố. Hiện đứng thứ 4 với 35 điểm, BD vẫn ấp ủ khát vọng giành ngôi thứ 3 với tiền thưởng 750 triệu đồng nên khó có chuyện BD sẽ “buông” để cứu TH. Song rào cản lớn nhất của TH lại không hẳn nằm ở... đối thủ mà ở chính bản thân đội bóng này. HLV Mai Xuân Hợp thừa nhận TH đang khủng hoảng trầm trọng về tâm lý nên “tôi sẽ cố gắng để anh em vào trận với cái đầu thanh thoát nhất. Cực khó nhưng còn nước còn tát. Lúc này phải tự cứu lấy mình”. Tự cứu lấy mình cũng là thông điệp mà HLV Võ Đình Tân gửi gắm cho đội bóng phố biển trước trận cầu sinh tử tại Pleiku. Chỉ cần sơ sẩy trước HAGL thì biệt danh “vua trụ hạng” của KH hoàn toàn trở nên vô giá trị. HAGL đã an toàn sau lượt 25, liệu những cầu thủ trẻ của bầu Đức sẽ chơi hết sức hay chỉ cầm chừng? Trận này trọng tài người Singapore Foo Chuan Mui sẽ điều hành, còn trọng tài Nathan Chan (cũng người Singapore) sẽ thổi trận BD gặp TH.