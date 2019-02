Vòng loại giải bóng đá U.19 Quốc gia kịch tính đến phút chót

Có lẽ truyền thống luôn có mặt ở Vòng chung kết đã giúp Viettel và Hà Nội biết cách quật khởi vào giờ chót. Nếu Hà Nội bứt lên nhanh chóng ở lượt về tạo ưu thế trở lại sau những trận mở đầu trầy trật ở lượt đi thì Viettel cũng làm điều tương tự khi tăng tốc bám sát. Chiều nay chính thầy trò HLV Nguyễn Minh Tiến đã quật ngã á quân Hà Nội 2-0 để vươn lên dẫn đầu với 13 điểm đồng thời tạo lợi thế trước trận quyết đấu cuối cùng với Phố Hiến (11 điểm) vào chiều ngày 2/3.

Thuận lợi cho Viettel khi chỉ cần hòa trong trận ‘chung kết” quyết định ai trong 2 đội này sẽ đi Gia Lai? Ngay cả Hà Nội dù thua Viettel tuột xuống ngôi nhì (12 điểm) nhưng cũng chẳng lấy gì làm buồn vì trận cuối chiều mai gặp Than Quảng Ninh đã hết hy vọng thì thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hoàn toàn có thể tự quyết. Chi cần giành 3 điểm thì Hà Nội vẫn nhắm suất nhì bảng, thậm chí có thể lấy ngôi đầu nếu Viettel bị Phố Hiến cầm hoà.

Ở bảng C sẽ có một trận chung kết sẽ nóng bỏng trên sân Hàm Rồng giữa Phú Yên (19 điểm) và Lâm Đồng (16 điểm) ở lượt cuối chiều 2/3. Đội Phú Yên sau khi thắng chật vật Bình Định 1-0 đang lợi thế hơn so với Lâm Đồng (thắng Khánh Hòa 6-2), Chỉ cần hòa hoặc thua với một bàn cách biệt, Phú Yên vẫn có thể giành vé vì nếu bằng điểm đội bóng Nam Trung bộ hơn đối đầu khi từng thắng đối thủ 2-0 ở lượt đi, Ở bảng này, HAGL tiếp tục bất bại khi đè bẹp Đồng Nai đến 5-0.

Một trận chung kết bảng hứa hẹn kịch tính khác chiều mai giữa An Giang và TP.HCM tại sân Thành Long bảng D. Cả 2 đội cùng 18 điểm nhưng TP.HCM có 2 cửa thắng hoặc hòa do đang hơn đối đầu khi thắng 2-1 ở lượt đi, còn An Giang buộc phải thắng mới giành quyền dự VCK. Tại bảng này Becamex Bình Dương đã sớm giành vé lọt vào vòng chung kết nhờ thắng trực tiếp TP.HCM 1-0.

BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI GIẢI U.19 QUỐC GIA SAU LƯỢT 9

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 VIETTEL 7 4 1 2 13 7 6 13 0 13 2 HÀ NỘI 7 4 0 3 8 4 4 7 2 12 3 PHỐ HIẾN 7 3 2 2 7 4 3 16 0 11 4 THAN QUẢNG NINH 7 2 2 3 5 10 -5 6 0 8 5 NAM ĐỊNH 8 1 3 4 7 15 -8 11 1 6

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 SÔNG LAM NGHỆ AN 8 6 0 2 15 10 5 8 0 18 2 SHB ĐÀ NẴNG 7 5 1 1 10 4 6 10 1 16 3 HỒNG LĨNH HÀ TĨNH 7 2 1 4 7 8 -1 6 0 7 4 THỪA THIÊN HUẾ 7 2 1 4 8 12 -4 10 0 7 5 THANH HÓA 7 1 1 5 12 18 -6 12 1 4

Bảng C

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 HOÀNG ANH GIA LAI 9 8 1 0 34 3 31 7 0 25 2 PHÚ YÊN 9 6 1 2 16 10 6 5 2 19 3 LÂM ĐỒNG 9 5 1 3 16 15 1 8 0 16 4 ĐỒNG NAI 9 3 1 5 10 16 -6 11 0 10 5 BÌNH ĐỊNH 9 2 0 7 8 25 -17 3 0 6 6 S. KHÁNH HÒA 9 0 2 7 9 24 -15 11 0 2

Bảng D

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 BECAMEX BÌNH DƯƠNG 9 6 3 0 11 2 9 14 0 21 2 TP HỒ CHÍ MINH 9 5 3 1 11 5 6 15 0 18 3 AN GIANG 9 5 3 1 16 5 11 10 1 18 4 TÂY NINH 9 2 2 5 10 12 -2 8 0 8 5 BẾN TRE 9 1 2 6 12 24 -12 23 0 5 6 LONG AN 9 1 1 7 8 20 -12 15 0 4

Đăng Khoa