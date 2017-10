Vòng loại giải bóng đá U.21 báo Thanh Niên: Kịch tính phút chót

Đội TP.HCM đã 'chết đi sống lại' trong trận chung kết kịch tính đến phút chót của bảng C vòng loại giải bóng đá U.21 trên sân Thống Nhất vào chiều qua.



Niềm vui chiến thắng của đội TP.HCM - Ảnh: Khả Hòa

7 chiếc vé lọt vào vòng chung kết (VCK) là Viettel, Hà Nội T&T, TP.HCM, Cao su Đồng Tháp, Vĩnh Long, Vicem Hải Phòng (chủ nhà) và Sông Lam Nghệ An (đương kim vô địch). Chiếc vé còn lại sẽ xác định giữa Đắk Lắk và Đà Nẵng. VCK sẽ tranh từ ngày 26.9 đến 6.10 tại sân Lạch Tray và sân Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng). 16 giờ ngày 25.9 tại Trung tâm hội nghị TP.Hải Phòng, BTC sẽ tiến hành họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK.

Trong thế chỉ có một con đường buộc phải thắng Đồng Nai mới giành vé đi Hải Phòng, đội chủ nhà bảng C đã chơi tấn công ngay từ đầu và sớm có niềm vui với bàn mở tỷ số của Trần Ngọc Phương (7). Thế nhưng tỷ số này quá mong manh khi Đồng Nai luôn cho thấy họ biết tạo ra lối chơi gắn kết, nhanh chóng tìm lại sự cân bằng về thế trận. Phút 55, tận dụng pha phạm lỗi nhận thẻ vàng thứ 2 của cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất bên TP.HCM là Vũ Duy Bảo (10), Đồng Nai đã có bàn gỡ hòa do Lê Quốc Anh (10) ghi. Hơn người và chỉ cần chia điểm, Đồng Nai đã tiến gần đến VCK trong khi TP.HCM càng về sau càng nỗ lực trong tuyệt vọng khi đánh mất thế trận và chỉ còn trông chờ vào sự may mắn. Điều đó đã bất ngờ đến ở phút 90+1 khi Trần Thanh Bình (8) tận dụng sai lầm của hàng thủ Đồng Nai khi phá hụt bóng để nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng kịch tính lại ập đến ở phút 90+4. Quốc Anh (10) đánh đầu từ quả phạt góc gỡ hòa 2-2 cho Đồng Nai. Cổ động viên TP.HCM như chết lặng. Do cởi áo ăn mừng, Quốc Anh lãnh thẻ vàng thứ 2. Tuy vậy lúc này không ai còn nghi ngờ về kết cục thuận lợi cho Đồng Nai. Thế mà chỉ chưa đầy 2 phút sau, pha bóng hỗn loạn trước cầu môn Đồng Nai, đội trưởng Nguyễn Minh Trung (17) của TP.HCM đã bất ngờ ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 trong niềm vui khôn tả của cả đội TP.HCM. Từ “cõi chết” trở về, thầy trò HLV Nguyễn Hồng Phẩm và Trưởng đoàn Trần Đình Huấn lao vào nhau ăn mừng còn hơn cả lúc được thăng hạng nhất vừa rồi.

Sau trận đấu, đội Đồng Nai có khiếu nại về việc trọng tài (TT) chính Hoàng Ngọc Hà cộng thêm giờ nhiều hơn 1 phút so với báo giờ của TT bàn. Ủy viên Ban TT Bùi Như Đức cho biết: Theo luật, TT chính có quyền điều chỉnh thời gian cho phù hợp chứ không nhất thiết phải đúng với việc báo giờ ban đầu của TT bàn là 5 phút, nhất là khi thủ môn đội TP.HCM bị đau nằm sân mất hơn 1 phút ở giờ cộng thêm nên việc TT ra ký hiệu với TT bàn và cộng thêm giờ là được phép.

Hà Nội T&T, Đồng Tháp giành vé Đội của bầu Hiển cuối cùng cũng sánh bước cùng Viettel giành vé đi Hải Phòng sau khi thắng trẻ Hà Nội 2-0 do Nguyễn Huy Tân (8) và Đỗ Văn Thuận (21) ghi. Với 10 điểm, Hà Nội T&T xếp nhì bảng A sau Viettel 11 điểm (hòa Nam Định 1-1). Trận còn lại Huế thắng Quảng Ninh 3-1.

Tại bảng D, Cao su Đồng Tháp đã quật ngã Long An 2-0 do Diệp Hoài Xuân (29) và Trần Quốc Tuấn (23) ghi. Kết quả này giúp Đồng Tháp giành ngôi nhất bảng D với 8 điểm bằng Vĩnh Long bằng đối đầu (hòa 1-1) nhưng hơn hiệu số (5/1 so với 5/3).

Lùi trận Đà Nẵng - Đắk Lắk lại chiều nay

Ở bảng B, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 đổ bộ vào Đà Nẵng, chỉ có trận Bình Định và Sanna Khánh Hòa diễn ra sớm hòa 2-2. Sau đó do mưa mỗi lúc một lớn, mặt sân ngập nước nên trận giữa SHB Đà Nẵng (5 điểm) và Đắk Lắk (7 điểm) không thể diễn ra. BTC phải quyết định hoãn trận đấu đến 15 giờ chiều nay (19.9).

Cần Thơ xin đăng cai 2 giải U.21 năm 2014 Ngày 17.9, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ Lê Hùng Dũng đã có văn bản và sau đó có cuộc làm việc với nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải U.21 về việc TP.Cần Thơ mong muốn được tổ chức VCK giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 18 năm 2014 và sau đó là giải U.21 quốc tế lần thứ 8. Phía địa phương đăng cai cam kết sẽ làm hết mình để 2 giải U.21 diễn ra tại TP.Cần Thơ diễn ra hay đẹp, đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ. Với VCK giải quốc gia, BTC giải U.21 bước đầu đồng thuận. Còn với giải U.21 quốc tế, BTC sẽ phải làm việc lại với Gia Lai trước khi có trả lời chính thức. (Q.T)

