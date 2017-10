Vòng loại Giải U.21 Báo Thanh Niên 2010: ĐTLA vào chung kết

Trước khi trận đấu diễn ra, TP.HCM được đánh giá cao hơn bởi họ chỉ cần một trận hòa là đoạt ngôi đầu bảng, còn đối thủ ĐTLA buộc phải thắng. Chính ưu thế này lại trở thành con dao hai lưỡi, bởi TP.HCM đã nhập cuộc với tư thế tử thủ.

Cơn mưa lớn chiều qua tại TP.HCM lại giúp sức cho đội khách, bởi các cầu thủ ĐTLA chơi thủy chiến tốt hơn đội chủ nhà. Chính nhờ mặt sân sũng nước đã giúp U.21 ĐTLA tự tin lấn lướt suốt hiệp 1 khiến cho hàng thủ TP.HCM nhiều phen lao đao. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 55, khi Hữu Tài tung cú sút căng tuyệt đẹp trong vòng cấm, mở tỷ số cho đội khách.

Trong tình huống này, thủ môn Đông Vịnh (TP.HCM) đã phán đoán tốt, tung người đẩy bóng, nhưng do bóng quá trơn và nặng, nên bật tay đi luôn vào lưới. Sau khi bị dẫn bàn, TP.HCM mới bừng tỉnh liên tục dâng cao, chơi quyết liệt để tìm bàn gỡ hòa, nhưng họ đã không tận dụng được hàng loạt cơ hội. Đáng tiếc nhất là pha bóng cuối hiệp 2, khi Thanh Sang có bóng trống trải trước cầu môn ĐTLA chỉ cách vài mét, nhưng lại lúng túng sút ra ngoài.

Ở thời điểm cuối trận, trận đấu có nhiều lúc căng thẳng bởi cầu thủ hai đội đã không giữ được bình tĩnh. Trọng tài chính Nguyễn Thanh Phú đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của trung vệ Tiến Phát (TP.HCM) và thủ môn Quốc Việt (ĐTLA).

Tại bảng A, chủ nhà Nam Định đã có trận thắng thứ 2 sau khi quật ngã V&V 2-1. Cựu tuyển thủ Olympic Hoàng Nhật Nam ghi bàn mở tỷ số ở phút 10 cho đội bóng thành Nam. Sau đó Đinh Bá Thiêm gỡ hòa 1-1 cho V&V phút 59. Đến phút 70, tuyển thủ U.19 Nguyễn Hữu Khôi nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 89 Văn Hải của V&V bị thẻ đỏ. Trận còn lại, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T hòa 1-1. Phút 60 Lê Đức Giang sút xa từ 40m ghi bàn mở tỷ số cho Than QN. Sau đó Nguyễn Việt Dũng gỡ hòa cho đội bóng thủ đô ở phút 76.

Trên sân Quy Nhơn trong khuôn khổ bảng C, Lâm Đồng đã thắng Đắk Lắk 2-1. 2 bàn thắng do Lương Minh Ngọc và Nguyễn Minh Thống ghi. Bàn gỡ của Đắk Lắk vẫn do Y Thắng Ê Ban thực hiện. Quân khu 5 thắng Quảng Nam 3-2. Các bàn thắng của QK5 do Ngô Vũ Thắng, Trương Lin và Trần Ngọc Lâm ghi. 2 bàn gỡ của QN do Võ Kiểm Toán và Nguyễn Hữu Long thực hiện.

Trong khi đó Đồng Nai tiến thêm một bước đến sát vòng chung kết sau khi thắng Bình Phước (BP)

2-0 ở bảng D. 2 bàn thắng do Phạm Hồng Dương và Tuấn Anh ghi. Bất ngờ đã xảy ra khi đội Becamex Bình Dương (BD) để thua ngược Bình Thuận (BT) 3-4 sau khi dẫn trước 3-2. Các bàn thắng của BD do Trung Tín, Thanh Hải, Đức Tài ghi. 4 bàn của BT do Đức Thuận (2 bàn), Việt Tân, Trường Quốc. Như vậy dù ĐN đang chiếm ưu thế nhưng nếu họ để thua BT và Khatoco Khánh Hòa thắng BP trong trận cuối thì 3 đội cùng 7 điểm, tính đối đầu KH sẽ giành vé.

Hôm nay sẽ diễn ra 2 trận bảng F tại sân Kiên Giang giữa An Giang gặp Đồng Tháp và Vĩnh Long gặp Cần Thơ.

Q.H - N.Quang - P.Quang - M.Đoan