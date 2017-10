Vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên 2014: Sanna Khánh Hòa đại thắng, Bình Phước gây sốc

10 trận đấu đầu tiên ở 5 bảng vòng loại U.21 đã diễn ra chiều qua có tổng cộng 37 bàn thắng với 2 thẻ đỏ và hơn 30 thẻ vàng. Tại bảng A, Quảng Ninh hạ Nam Định 1-0 do Văn Phong ghi. Trong khi chủ nhà Sông Lam Nghệ An chật vật mới vượt qua Huế 2-1. Ngọc Mười của Huế đá phản giúp SLNA dẫn trước. Sau đó Đình Nhân gỡ 1-1 cho Huế, nhưng đến phút 82 tuyển thủ QG Ngô Hoàng Thịnh nâng 2-1 cho SLNA.

Minh Thái ghi 3 bàn cho Bình Phước - Ảnh: Minh Trần

Tại Tam Kỳ, chủ nhà QNK Quảng Nam dù dẫn trước do Tấn Tài ghi nhưng đã để SHB Đà Nẵng thắng lại 4 bàn do Hồ Ngọc Thắng lập cú đúp, Văn Dựng và Giang Trần Quách Tân ghi để thắng 4-1. Trận còn lại, Thanh Hóa thắng Vissai Ninh Bình 2-1.

Bất ngờ xảy ra trên sân Pleiku (bảng C) khi Minh Thái (Bình Phước) đã một mình ghi 3 bàn chỉ trong vòng 6 phút (66 đến 72) vào lưới Bình Định để thắng đội này 3-1. Đội bóng đất võ chỉ có thể tự trách mình khi Huỳnh Văn Thanh sút hỏng phạt đền trong hiệp 1 khiến Bình Định rơi vào ức chế tâm lý thi đấu nôn nóng và nhiều sai sót sau đó. Trận còn lại, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai thắng Đắk Lắk 3-1 do Châu Ngọc Quang lập cú đúp và Đồng Văn Trung sút 11 m.

Mưa gôn đã xảy ra ở sân Nha Trang khi chủ nhà Sanna Khánh Hòa đè bẹp Tây Ninh 5-0 do Minh Huy, Đình Kha, Kim Hậu (2 bàn) và Lâm Ti Phông ghi. Đồng Nai cũng quật ngã Bình Dương đến 4-1 do Hồng Nghĩa lập cú đúp, Quốc Anh và Vinh Quang ghi.

Trên sân Cao Lãnh, á quân năm rồi Vĩnh Long đã có khởi đầu tốt khi thắng Long An 2-1. Cầu thủ xuất sắc VCK U.21 năm rồi Trần Đình Trường mở tỷ số, sau đó Vương Vũ ghi bàn thứ 2. Bàn gỡ của Long An do Hữu Tài sút 11 m. Trận còn lại, chủ nhà Đồng Tháp thắng An Giang 3-1 do Thiện Chí, Đăng Khoa và Thanh Hiền (sút 11 m) ghi.

Lê Thắng - Minh Vỹ - Dương Thu - Đông Nghi

