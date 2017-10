Vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên 2014: SLNA gục ngã trên sân nhà

Bất ngờ đã xảy ra vào chiều qua tại bảng B vòng loại giải U.21 khi ứng cử viên sáng giá và là chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) để thua Nam Định 1-2.



Minh Vương của HAGL (phải) trong trận thắng Bình Định - Ảnh: Minh Trần

Sự chủ quan trong tấn công và lơi lỏng của hàng thủ khiến đội bóng xứ Nghệ phải trả giá khi NĐ phản công nhanh ghi trước 2 bàn do công Hữu Khôi và Thế Vương. Phải đến phút 88, Viết Nguyên mới gỡ 1-2 cho SLNA. Trước đó Huế cũng tạo ra bất ngờ khi đè bẹp Quảng Ninh (QN) đến 5-1. Sau khi bị QN dẫn trước 1-0 trong hiệp 1, trong hiệp 2 Huế ghi một mạch 5 bàn. Trong đó Võ Lý một mình ghi 4 bàn, bàn còn lại do Trương Đình Nhân ghi. Như vậy ở bảng này 4 đội cùng 3 điểm sau 2 lượt trận nên lượt cuối cơ hội lọt vào VCK vẫn chia đều cho tất cả.

Tại bảng B, nhờ tình huống bóng chạm lưng thủ môn Thanh Hóa ở phút 90+4 mà SHB Đà Nẵng đã thắng 2-1, vươn lên dẫn đầu. Cả 2 bàn thắng do Hồ Ngọc Thắng ghi. Trận còn lại, Quảng Nam thắng Vissai Ninh Bình (NB) 3-2. Đức Cường, Hải Việt và Hoàng Hưng ghi cho đội chủ sân Tam Kỳ. Hai bàn thắng của NB do Mạnh Duy và Huy Tuấn ghi. Ở bảng C, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai thắng Bình Định 2-1 và Đắk Lắk thắng Bình Phước 1-0.

Kết quả này thuận lợi cho HAGL giành vé đầu khi chỉ cần hòa Bình Phước trận cuối. Trên sân Nha Trang, Sanna Khánh Hòa thắng Đồng Nai 1-0 do Lê Kim Hậu ghi, vươn lên dẫn đầu bảng D với 6 điểm. Đội TP.HCM thắng Tây Ninh 2-0 do Thừa Chí và Minh Vũ ghi. Tại bảng E, Cao su Đồng Tháp thắng An Giang 2-1 do Thiện Chí và Đức Thịnh ghi còn Vĩnh Long thắng Long An 2-0 do Vương Vũ và Việt Tiến ghi. Như vậy ở bảng này cả ĐT lẫn VL cùng có 2 trận thắng nên trận gặp nhau giữa họ sẽ quyết định vé đầu bảng.

Lê Thắng - Đông Nghi - Minh Vỹ - Tuấn Anh - Dương Thu

