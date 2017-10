Vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên 2014: Xác định đủ 8 gương mặt dự VCK

Dù vòng loại bảng D còn đến ngày 23.8 mới kết thúc nhưng chiều qua 6 cái tên lọt vào vòng chung kết tại Cần Thơ đã được xác định.



Trần Phi Sơn (trái) lập công lớn đưa SLNA vào VCK - Ảnh: Khả Hòa

Không hổ danh là lò đào tạo trẻ chất lượng, cuối cùng Sông Lam Nghệ An cũng đã giành ngôi đầu bảng A để lọt vào VCK sau khi vượt qua Quảng Ninh 4-1 (tiền vệ tuyển Olympic Trần Phi Sơn ghi 3 bàn, Võ Ngọc Toàn ghi bàn còn lại). Bàn gỡ của Hồ Hùng Cường chỉ là an ủi cho đội bóng đất mỏ. Trước đó Huế thắng Nam Định 2-1 để có 6 điểm, về nhì bảng.

Trên sân Tam Kỳ, SHB Đà Nẵng (ĐN) cũng ghi tên vào VCK sau khi hạ Vissai Ninh Bình (NB) 4-2 với các bàn thắng do Trọng Thắng, Xuân Tâm (sút 11 m), Quốc Thắng và Võ Huy Toàn ghi. 2 bàn gỡ của NB do Văn Đức (sút 11 m), Mạnh Duy. Thật ra ĐN đã sớm có vé từ vòng trước sau khi thắng Thanh Hóa nhưng phải hoàn tất thủ tục thì mới chính thức đến Cần Thơ với 3 trận toàn thắng. Trận còn lại Thanh Hóa - QNK Quảng Nam 1-1.

Lò trẻ có chất lượng Hoàng Anh Gia Lai cũng trở thành đội bóng thứ 4 có mặt ở VCK sau khi thắng Bình Phước 2-1 ở trận cuối tại Pleiku. 2 chân sút Văn Trung và Ngọc Quang tiếp tục ghi bàn cho đoàn quân phố núi. Bàn gỡ của Bình Phước do Minh Thái thực hiện. Trận còn lại Bình Định thắng Đắk Lắk 3-1.

Không có bất ngờ ở bảng E khi Cao su Đồng Tháp (ĐT) và Vĩnh Long (VL) đã hòa nhau 0-0. Kết quả này giúp ĐT dẫn đầu bảng với 7 điểm, hơn hiệu số bàn thắng (5/2) so với VL cũng 7 điểm, hiệu số 4/1. Dù vậy cả ĐT lẫn VL đều giành quyền dự VCK vì hiện tại VL vẫn là đội thứ nhì có thành tích tốt nhất so với các đội nhì bảng khác là Huế, Thanh Hóa, Bình Phước và kể cả Đồng Nai (ĐN) hoặc TP.HCM. Bởi nếu có thắng hết 2 trận còn lại thì ĐN và TP.HCM cũng chỉ có 6 điểm, vẫn thấp điểm hơn so với VL (theo điều lệ khi so đội nhì bảng không tính kết quả đội xếp thứ 5 trong bảng E). Cũng tại bảng này, An Giang đã thắng Long An 4-3.

Như vậy 8 đội dự VCK U.21 tại Cần Thơ sẽ là Hà Nội T&T (ĐKVĐ), Cần Thơ (chủ nhà), SLNA, SHB Đà Nẵng, HAGL, Sanna Khánh Hòa, Cao su Đồng Tháp và Vĩnh Long, hứa hẹn sẽ rất gay cấn.

