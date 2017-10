Vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên 2016: PVF gặp Becamex Bình Dương trận khai mạc

Đây không chỉ là cuộc chiến giữa 2 đội được xem có lực lượng đồng đều nhất bảng mà đội nào thắng có ưu thế trong việc giành vé vào VCK, mà còn là cuộc gặp lại thú vị giữa HLV Trần Minh Chiến hiện dẫn dắt đội bóng đất Thủ đối đầu với PVF là nơi anh từng huấn luyện trước đây. PVF hiện do HLV Nguyễn Mạnh Cường dẫn dắt. Cựu thủ quân đội Thể Công đang tỏ ra rất mát tay khi dẫn dắt PVF thi đấu thành công tại giải U.18 Nhật Bản mở rộng hồi tháng 4 và giành quyền thăng hạng nhất mùa bóng 2017. PVF cũng rất quyết tâm lấy lại hình ảnh sau khi thất bại tại bán kết giải U.19 ở Nha Trang vừa qua. Lần này lực lượng của PVF rất mạnh với nhiều tuyển thủ U.19 như Trọng Hóa, Thanh Thịnh, Hồng Sơn, Lâm Thuận, Thanh Tuấn hay nhiều tuyển thủ U.16 như Khắc Khiêm, Trọng Long, Hữu Tuấn, Ngọc Tiến và dàn cầu thủ thi đấu rất tốt ở giải U.18 Nhật Bản như Quang Vinh, Văn Xuân, Tấn Tài, Nhật Cường, Văn Lộc...



Trước đó, lúc 14 giờ cũng là sự hội ngộ thú vị khi HLV Lê Thanh Xuân dẫn dắt Bình Phước thi đấu với đội bóng cũ của anh là Long An. Bảng này còn cựu vô địch U.21 Đồng Nai nghỉ lượt đầu.

Tại bảng D trên sân Cao Lãnh chiều nay, cựu vô địch U.21 Tiền Giang (từng đăng quang năm 2006) vẫn do HLV, cựu tuyển thủ quốc gia Đỗ Văn Minh dẫn dắt sẽ gặp Cần Thơ dưới sự chỉ đạo của HLV Trương Hữu Nhã lúc 15 giờ.

Chủ nhà Đồng Tháp với nhiều cầu thủ vừa vô địch giải U.17 như Công Minh, Hữu Nghĩa, Văn Tiến, Duy Nam cùng với nhiều cầu thủ đội 1 xuống như Thiện Chí, Hoàng Công, Đồng Tháp, Công Thành và thủ môn Minh Toàn (tăng cường từ Tây Ninh) do HLV Bùi Văn Đông cầm quân sẽ quyết tạo ưu thế trước Kiên Giang ở trận lúc 17 giờ. Bảng này còn có á quân U.21 năm rồi là An Giang, do HLV Trần Ngọc Thái Tuấn dẫn dắt, sẽ nghỉ lượt đầu.



Quang Tuyến