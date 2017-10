Vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên 2017: HAGL tìm lại niềm vui

Vẫn đưa ra đội hình mạnh nhất với các tên tuổi như Phan Thanh Hậu, Hoàng Thanh Tùng, Đinh Thanh Bình, Châu Ngọc Quang và thi đấu áp đảo từ đầu, HAGL đã không để mắc nhiều sai lầm, nôn nóng và mất tập trung như trước. Nhờ vậy, đám trẻ của bầu Đức chơi tự tin hẳn và thăng hoa hơn với những màn trình diễn kỹ thuật và phối hợp đẹp mắt. Chân sút từng tham gia tuyển U.23 Việt Nam Châu Ngọc Quang (24) đã tạo nên ảnh hưởng lớn trong lối chơi khi ghi bàn dẫn trước sau đó đến lượt tiền đạo Nguyễn Vân Anh (9) ấn định kết quả. Trận này tuyến giữa của HAGL điều phối bóng tốt hơn , thi đấu gắn kết hơn nên các pha xử lý bớt rườm rà và có nét .

Trong khi đó U.21 TP.HCM đã gặp khó khi dù ghi bàn dẫn trước do Tô Phương Thịnh (11) ghi phút 74, nhưng chỉ 4 phút sau Cầm Bá Tuấn (17) sút thắng phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Bình Phước. Trận này cho thấy Bình Phước vẫn thi đấu rất ổn định như trận ra quân thắng Đồng Nai còn TP.HCM đánh rơi điểm sẽ buộc phải giành 3 điểm ở các trận tới mới hy vọng trong cuộc đua tranh vé đi vòng chung kết

Trận còn lại đội PVF của cặp bài trùng cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Cường- Nguyễn Hữu Đang đã chứng tỏ sức mạnh và sự chặt chẽ trong lối chơi trước Đồng Nai khi giành chiến thắng dễ dàng 2-0 do Thành Lộc (3) và Phạm Ngô Tấn Tài (9) ghi. Cục diện ở bảng này sau 2 lượt, PVF dẫn đầu với 6 điểm, kế đến TP.HCM và Bình Phước cùng 4 điểm, HAGL xếp thứ tư với 3 điểm, Đak Lak và Đồng Nai chưa có điểm nào xếp cuối bảng. Trận tới đây ngày 13.8 giữa PVF và Bình Phước sẽ hứa hẹn rất hay trong việc cạnh tranh ngôi đầu bảng. Còn HAGL gặp Đồng Nai và TP.HCM gặp Đak Lak cũng cần phải thắng mới hy vọng giành vé.

Tại bảng B trên sân Tự Do, đội Đà Nẵng đã khẳng định sức mạnh vượt trội của mình khi quật ngã Bình Định 3-0. Với sự dày dạn trận mạc hơn của những trụ cột từng khoác áo tuyển U.20, U.19 như Phạm Trọng Hóa, Phan Văn Long,đội bóng sông Hàn không quá khó để áp đặt lối chơi trước đội bóng đất võ. Chính cựu tiền đạo PVF là Phạm Trọng Hóa đã ghi 2 bàn và bàn còn lại do Phan Văn Long, người từng có pha kết thúc vào lưới Myanmar cách đây 3 năm rất đẹp từ đường chuyền của Xuân Trường ghi. Trận này dù rất cố gắng nhưng với dàn cầu thủ chưa đồng đều nên Bình Định không thể gượng dậy sau các bàn thua.

Còn ở trận đấu muộn, Huế đã thắng Khánh Hòa 3-0 nhờ các bàn thắng của Văn Lộc (2 bàn) và Thiên Ân. Thắng trận này, Huế vươn lên đầu bảng B với 4 điểm, Đà Nẵng và Khánh Hòa cùng có được 3 điểm.

Chiều mai 11.8 bảng D trên sân Long An sẽ thi đấu 2 trận Cần Thơ gặp An Giang và Long An gặp Tiền Giang. Đây là 2 trận được dời từ ngày10.8 sang do sự cố sập nguồn điện ở một trụ đèn sân Long An trong ngày khai mạc. Cũng sáng mai 11.8 tại trung tâm thể thao Viettel, Ban tổ chức bảng A sẽ họp kỹ thuật và bốc thăm xếp lịch thi đấu cho 4 đội tham gia là Viettel, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa thi đấu từ ngày 12.8. Đây là bảng quy tụ nhiều đội mạnh nên cục diện sẽ rất khó lường.

Đăng Khoa - Lê Toàn