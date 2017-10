Vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên 2017: Tiền Giang bất ngờ dẫn đầu bảng D

2 bàn thắng do Võ Khánh Hòa (10) và Hồ Nhật Trường (9) ghi trong thế trận đá chặt chẽ và tận dụng sự nôn nóng trong lối chơi và phòng ngự không kín kẽ của chủ nhà. Chiến thắng này giúp Tiền Giang tạm vươn lên đầu bảng với 6 điểm.

HLV Đỗ Văn Minh vẫn cho biết: “Vẫn còn 2 trận rất căng phía trước với An Giang và Đồng Tháp nên chúng tôi sẽ phải hết sức tập trung. Chiến thắng này chưa là gì cả và nếu xem đây là bước khởi đầu cho sự trở lại của bóng đá Tiền Giang thì vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Thế hệ này chưa phải đã mạnh như hồi có Long Giang, Phúc Hiệp, Nhật Tân từng vô địch U.21 năm 2006 tại Đà Nẵng”.

Trận còn lại trong bảng D, An Giang ra quân đầu tiên đã thắng Cần Thơ 2-1 nhờ bàn thắng may mắn từ chấm 11 m ở phút 90+ 3 do Lương Thanh Sang (20) ghi. Trước đó chính tiền đạo số 20 này đã mở tỷ số cho AG và Văn Phi gỡ cho Cần thơ. Như vậy An Giang tạm thời có 3 điểm như Đồng Tháp và trận ngày 13.8 giữa An Giang và Tiền Giang sẽ rất nóng bỏng quyết định phần lớn cơ hội tranh 2 suất đầu bảng này. Đều bất ngờ là chủ nhà Long An sau 2 trận chưa có điểm nào như Cần Thơ.

Cũng trong hôm nay tại trung tâm bóng đá Viettel đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật bốc thăm xếp lịch thi đấu bảng A vòng loại giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 21 năm 2017 - Cúp Clear Men. Do bảng A có 4 đội nên sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. chọn đội nhất bảng dự VCK. Đội nhì bảng sẽ phải chờ so sánh với 3 đội nhì bảng B, C. D. Ở bảng này đều hội tụ các ứng viên nặng ký. Đáng chú ý nhất là đương kim vô địch Hà Nội do HLV Phạm Minh Đức dẫn dắt có vua phá lưới U.19, U.21 Phạm Tuấn Hải, các tuyển thủ U.20 như Đặng Văn Tới, Trương Văn Thái Quý, Đậu Văn Toàn, tuyển thủ U.19 như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Nam, Trần Văn Công, Nguyễn Tuấn Anh... đều rất chất lượng.

Mục tiêu của ông Đức không gì khác là ngôi đầu bảng và còn nhắm đến đích xa hơn là muốn lập hat-trick vàng trong 4 năm liên tiếp cầm quân (U.21 2015, 2016 vàng còn 2014 chỉ bạc). Tuy nhiên "tướng" Đức thừa nhận: “Vòng loại bảng A căng không thua gì VCK vì toàn đội hay nên sẽ không dễ dàng cho Hà Nội. Chúng tôi phải hết sức tập trung và không được chủ quan thì mới giành chiến thắng”.

Đối trọng tranh chấp với Hà Nội không ai khác là Viettel. Ngoài ưu thế chủ nhà, đội bóng của HLV Nguyễn Hải Biên còn có ưu thế với đội hình gồm nhiều tuyển thủ U.20 như Dương Văn Hào, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại hay từng tham gia tuyển U.21 như Đàm Tiến Dũng, Bùi Duy Thường,Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Đức Hoàng Minh nên sẽ trình diễn lối đá khó chịu cho bất cứ đối thủ nào. HLV Hải Biên vốn rất thầm lặng trầm tình không sôi nổi như HLV Minh Đức nên Viettel cũng chơi rất nhã nhặn, đẹp mắt và biết cách bùng nổ khi cần thiết

Ứng viên thứ ba trong bảng A là Sông Lam Nghệ An với nòng cốt lứa U.19 như Lại Đức Anh, Nguyễn Văn Việt, thủ môn Dương Văn Cường, Trần Ngọc Ánh..do HLV Đinh Văn Dũng dẫn dắt cũng chơi rất gắn kết. Ông Dũng vốn rất mát tay ở các giải trẻ, từng giúp Sông Lam Nghệ An vô địch U.21 năm 2007 tại Khánh Hòa, năm 2012 tại Ninh Thuận và 2014 tại Cần Thơ nên dù đội hình trong tay ít kinh nghiệm hơn so với Hà Nội và Viettel nhưng hoàn toàn có thể gây bất ngờ. Đội còn lại là Thanh Hóa không có nhiều cầu thủ nổi bật do "tướng" trẻ Mai Xuân Hợp dẫn dắt được cho là ít hy vọng hơn. Nhiều khả năng 2 trong 3 đội Hà Nội, Viettel, Sông Lam Nghệ An sẽ giành suất dự VCK.

Cũng trong hôm qua BTC giải U.21 đã có thông báo số 3 do phó BTC Nguyễn Minh Châu ký kỷ luật cấm làm nhiệm vụ 2 trận và phạt 1.250.000 đồng với ông Lê Thanh Quý, trợ lý huấn luyện viên đội U.21 TP.HCM do đã có hành vi phản ứng trọng tài trong trận gặp Bình Phước ở bảng C ngày 10.8. Ông Quý sẽ không làm nhiệm vụ ở 2 lượt trận ngày 13 và 16.8 khi U.21 TP.HCM gặp Đak Lak và HAGL.

Đăng Khoa