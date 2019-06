Vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên đá trước 2 lượt trong tháng 6

Trong 5 lượt trận vòng loại giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 23 năm 2019, sẽ có 2 lượt thi đấu trong tháng 6 và 3 lượt trong đầu tháng 9. Sở dĩ có sự ngắt quãng là do lịch thi đấu của bóng đá VN từ nay đến đầu tháng 10 khít chặt, chỉ tận dụng được thời gian nghỉ giữa giai đoạn (18 - 29.6) và FIFA days (1 - 10.9) để thi đấu giải U.21.

Hôm qua, VFF cũng căn cứ tình hình các bảng đưa ra thời gian thi đấu như sau: Bảng A do Viettel đăng cai (Viettel, SLNA, Hà Nội, Phố Hiến, Nam Định, Công an Nhân dân). Bảng B do Kon Tum đăng cai (SHB Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bình Định, Đắk Lắk và Phù Đổng Bến Tre) sẽ diễn ra ngày 19 và 22.6. Bảng C (TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre và Long An) do Trung tâm thể thao Thành Long đăng cai thi đấu trong hai ngày 19 và 21.6. Bảng A và C sẽ đá 2 sân riêng, bảng B sẽ diễn ra 3 trận trên 1 sân, có thể từ 15 giờ, 17 giờ 15 và 19 giờ 30.