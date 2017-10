Vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2015: Chưa đội nào chắc suất dự vòng chung kết

Lượt trận thứ 3 vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 19 năm 2015 diễn ra chiều qua 9.10 đã có nhiều trận hay, đẹp, kịch tính và tiếp tục mang lại một số bất ngờ.

PVF (phải) hòa đáng tiếc trước Đồng Nai trên sân Nha Trang - Ảnh: Khả Hòa

Tại bảng A, Hà Nội T& T thắng đậm Than Quảng Ninh 5-0 do Phạm Văn Thành lập cú đúp, Đức Huy, Huy Tân và Thành Chung ghi các bàn còn lại. Viettel cũng hạ Vissai Ninh Bình 5-1 do Quang Khải ghi 2 bàn, Văn Thiết, Văn Hào và Ngọc Sơn. Hiện Hà Nội T&T, Viettel cùng 6 điểm dẫn đầu, Nam Định 3 điểm xếp kế sẽ tranh suất với 2 đội trên.

Ở bảng B, Thừa Thiên-Huế hòa Thanh Hóa (TH) 2-2 do công Võ Lý và Văn Phong ghi bàn cho Huế còn Trọng Hùng và Thanh Bình ghi cho TH. Trận còn lại, SHB Đà Nẵng thắng QNK Quảng Nam 1-0 do Viết Thắng ghi. Hiện Huế dẫn đầu với 7 điểm, Đà Nẵng 6 điểm, TH 2 điểm, SLNA 1 điểm. Cả 4 đều vẫn đều còn hy vọng.

Bình Định (BĐ) trở thành đội duy nhất ở vòng bảng đến thời điểm này có 3 trận thắng liên tiếp sau khi tiếp tục hạ Đắk Lắk 2-0 do Thanh Phong và Cao Văn Triền ghi. Lâm Đồng (LĐ) cũng nuôi lại hy vọng khi thắng Bình Phước 3-1 ở bảng C. Với 9 điểm, chỉ cần không thua LĐ trận tới BĐ sẽ giành vé đầu bảng.

Gay cấn nhất là bảng D khi PVF tạo rất nhiều cơ hội nhưng lại hòa 1-1 trước Đồng Nai kiên cường và thi đấu chặt chẽ (thẻ đỏ cho Văn Vũ của ĐN) còn Becamex Bình Dương thắng Kiên Giang (KG) 7-1 trong 1 trận có 2 thẻ đỏ cho KG. Với kết quả này, Đồng Nai đang dẫn đầu với 7 điểm, Sanatech Khánh Hòa 4 điểm, Bình Dương 3 điểm và PVF mới có 2 điểm.

Bất ngờ ở bảng D khi Đồng Tháp thua Cần Thơ 1-2 khiến họ gần như không còn hy vọng vào VCK, còn An Giang hạ Vĩnh Long 2-0. Hiện An Giang, Đồng Tháp cùng 4 điểm, ĐTLA, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng 3 điểm nên mọi chuyện còn gay go ở 2 lượt cuối.

Đăng Khoa