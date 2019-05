Vòng loại giải U.21 năm 2019 thi đấu 2 giai đoạn

Ngoài ra, để đảm bảo cho 21 đội chia làm 3 bảng đá vòng loại được nhiều trận (tối thiểu mỗi đội 6 trận) nên phòng tổ chức thi đấu VFF và BTC giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 23 năm 2019 đã thống nhất vòng loại giải bóng đá U.21 năm nay dự kiến sẽ chia làm 2 giai đoạn đá vòng tròn một lượt.

Giai đoạn 1 thi đấu từ 20 - 26.6 với 3 lượt trận và giai đoạn 2 từ 4 - 10.9 gồm 4 lượt trận. 6 đội đứng nhất, nhì 2 bảng và 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất lọt vào VCK. Trường hợp HAGL (đơn vị đăng cai VCK cùng với Kon Tum) không nằm trong danh sách 8 đội này thì chỉ lấy 1 đội thứ ba có thành tích tốt nhất vào VCK.

21 đội chia làm 3 bảng như sau: Bảng A (do Viettel đăng cai) gồm Viettel, Hà Nội, SLNA, Nam Định, Than Quảng Ninh, Phù Đổng và Công an Nhân dân. Bảng B (do HAGL đăng cai) gồm HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Sanna Khánh Hòa, Becamex Bình Dương, Đắk Lắk và Bình Phước. Bảng C (do TP.HCM hoặc Trung tâm Thành Long đăng cai) gồm TP.HCM, Đồng Tháp, An Giang, Long An, Đồng Nai, Bến Tre và Vĩnh Long. Độ tuổi quy định là sinh từ 1.1.1998 - 31.12.2003.

Vòng chung kết giải U.21 sẽ diễn ra ngay sau V-League kết thúc, dự kiến từ 10 - 19.10 tại sân Pleiku và sân Kon Tum. Giải U.21 quốc tế sẽ từ 26.10 - 5.11, dự kiến mời một số đội thi đấu SEA Games 30 tại Philippines tham dự.

Một vài hình ảnh các tuyển thù quốc gia từng thi đấu và trưởng thành qua giải U.21 những năm qua.

