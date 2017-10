Vòng loại kịch tính hứa hẹn VCK quyết liệt

Nhiều bất ngờ đã xảy ra ở vòng loại giải U.21 vừa kết thúc sau hơn một tuần thi đấu.

Đầu tiên là sự gục ngã của Sông Lam Nghệ An, dù là chủ nhà bảng B, biến họ thành cựu vô địch. Nguyên nhân chính, theo HLV Đinh Văn Dũng là do chủ quan, thiếu tập trung và không có phong độ tốt của dàn cầu thủ trẻ xứ Nghệ, trong đó khoảng 1/3 là từ V-League xuống. Kế đến là Đồng Tháp (ĐT) và Đồng Tâm Long An (ĐTLA), những cái nôi đào tạo trẻ khá tốt thời gian qua cũng tự trói chân mình bằng những thất bại lãng xẹt như ĐT thua Cần Thơ còn ĐTLA bị Vĩnh Long quật ngã.

Một bất ngờ nữa là 2 đội cung cấp nhiều cầu thủ cho tuyển U.19 VN là PVF và Viettel dù rất nỗ lực cũng không thể góp mặt ở VCK. Một phần họ không kịp phục hồi sau khi dự vòng loại U.19 châu Á, nhưng giữa cầu thủ U.19 so với lứa U.21 thực tế vẫn có khoảng cách lớn về kinh nghiệm thi đấu.

4 đài truyền hình trực tiếp VCK U.21. BTC đã nhận được văn bản đồng ý trực tiếp và tiếp sóng trực tiếp của 4 đài truyền hình gồm VTV6 Đài truyền hình VN, HTV Thể thao Đài truyền hình TP.HCM, truyền hình cáp SCTV và truyền hình kỹ thuật số VTC đối với lễ khai mạc (15 giờ 30 ngày 22.10), trận khai mạc, 2 trận bán kết (13 giờ 30 ngày 29 và 30.10), trận chung kết và lễ trao thưởng (15 giờ 30 ngày 1.11). Vòng loại cũng chứng kiến cơn mưa bàn thắng với 145 bàn qua 50 trận đấu, trung bình 2,9 bàn/trận. Nhiều cầu thủ đã thể hiện năng lực ghi bàn ấn tượng như Võ Lý (Huế) 5 bàn, Lâm Ti Phông (Sanatech Khánh Hòa), Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T) 4 bàn...

Một số nhân tố mới nổi lên như Cao Văn Triền, Lê Thanh Phong (Bình Định), Triệu Việt Hưng, Lê Phạm Thành Long (Gia Lai), Nguyễn Tấn Tài, Lại Bảo Hữu (An Giang), Đặng Văn Phi Pha (Thừa Thiên-Huế) bên cạnh các tên tuổi cũ như Văn Dũng, Nam Anh (Hà Nội T&T), Đặng Anh Tuấn, Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Trần Minh Vương, Đông Triều (Gia Lai), Trần Đình Kha, Phạm Trùm Tĩnh (Sanatech Khánh Hòa)...

Vòng chung kết với 8 đội diễn ra từ ngày 22.10 - 1.11 tới trên sân Thống Nhất sẽ có nhà tài trợ chính là Unilever, nhãn hàng Clear Men. BTC đã công bố nguyên tắc bốc thăm vào chiều 20.10 như sau: TP.HCM, đội chủ nhà nằm ở bảng A, 5 đội đầu 5 bảng là Hà Nội T&T, Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Sanatech Khánh Hòa và An Giang chia đều vào 2 bảng, còn lại 2 đội nhì là Đà Nẵng và Gia Lai cũng tách ra 2 nhóm. Mặt khác, để đảm bảo cho các đội cùng bảng vòng loại không cùng bảng ở VCK nên 2 đội Thừa Thiên-Huế và Bình Định sẽ tách ra 2 bảng A, B. Với cách thức này vẫn có khả năng sẽ có bảng tử thần ở VCK.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà trình diễn trong lễ khai mạc. Lễ khai mạc VCK U.21 sẽ bắt đầu diễn ra từ 14 giờ 50 ngày 22.10 với phần trình diễn của các ca sĩ Khánh Loan, ca sĩ Phạm Anh Khoa cùng vũ đoàn Clear Men và đặc biệt là phần trình diễn nóng bỏng của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

