Vòng loại U.21 Báo Thanh Niên 2016: Bắt đầu tách nhóm

Trên sân Thành Long ở bảng C cả 2 trận đấu cùng giờ đều nghiêng kết quả về 2 đội đã thắng trận đầu là Long An và PVF khi cả 2 đội này tiếp tục khẳng định sức mạnh để bứt đi sau khi cùng quật ngã Đồng Nai và Bình Phước.

So với trận đầu còn phung phí cơ hội thì Long An đã có sự nỗ lực tận dụng các cơ hội tốt hơn để ghi liền 3 bàn vào lưới Đồng Nai do công của Vũ Em (18) phút 37, Anh Tú (8) phút 73 và Hoàng Khanh (24) phút 78. Đội cựu vô địch U.21 năm 2010 chỉ gỡ được 1 bàn do công của Ngọc Anh (7) và chấp nhận thua 1-3.

Tương tự dù Bình Phước chơi phòng thủ rất kiên cường nhưng bàn thắng của Lê Văn Điệp (7) ở phút 26 và pha chớp thời cơ phản công của Trần Thanh Long (18) ở phút 90+2 đã giúp PVF giành chiến thắng 2-0. Sau 2 lượt, Long An và PVF cùng dẫn đầu với 2 trận thắng.



Trên sân Cao Lãnh, á quân giải U.21 năm rồi An Giang đã chứng tỏ sức mạnh khi hạ Tiền Giang 2-0. Tiền vệ Nguyễn Thanh Thảo (8), người từng có mặt trong đội tuyển U.21 Báo Thanh Niên năm rồi dự giải U.21 quốc tế đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 58. Sau đó Dương Văn Minh (12) nâng lên 2-0 ở phút 90+2. Đáng tiếc Thanh Thảo đã dính 2 thẻ vàng do lỗi hành vi. Phía Tiền Giang cầu thủ Huỳnh Bửu Thanh (14) cũng bị thẻ đỏ phút 90+3 khiến cả An Giang lẫn Tiền Giang đều thiệt quân trong trận tới. Trận còn lại Đồng Tháp và Cần Thơ đã hòa nhau 0-0.

Gia Khiêm