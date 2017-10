Chiều nay phòng tổ chức thi đấu VFF và ban tổ chức giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 20 năm 2016 đã quyết định điều chỉnh giờ thi đấu của các trận ở lượt cuối có liên quan trực tiếp đến việc xác định các chiếc vé dự vòng chung kết giải U.21. Việc làm này nhằm tạo sự công bằng và giúp cho các đội yên tâm thi đấu, tránh lo nghĩ những chuyện tác động từ những trận đá sau của các bảng khác.

PVF gặp Long An (sân Thành Long 1) và Becamex Bình Dương - Đông Nai (sân Thành Long 2). Hai trận cùng 15 giờ còn lại là Đồng Tháp gặp Tiền Giang (sân Cao Lãnh) và Sông Lam Nghệ An - Viettel (sân Thanh Hóa). Duy nhất chỉ có 2 trận đá lúc 17 giờ là An Giang - Kiên Giang và Hà Nội T&T - Thanh Hóa.



Theo điều lệ giải ngoài 4 đội nhất bảng vào thẳng thì có đến 3 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt cũng đi Quảng Ninh dự vòng chung kết

Vì vậy những đội đang ngấp nghé so kè ngôi nhì bảng đều đang chạy đua ráo riết để không muốn trở thành đội nhì bảng kém nhất bị loại. Hiện tại những đội nhì bảng có nhiều khả năng giành suất phải là những đội cần có ít nhất 6 điểm và hiệu số phải từ +3 trở lên.

Trong số các đội tranh chấp thì trên lý thuyết đội đang xếp nhì bảng B là Sanna Khánh Hòa bất lợi nhất. Do hiệu số đang là (-3) nên Khánh Hòa một mặt phải thắng QNK Quảng Nam đậm, mặt khác hy vọng cho HAGL không thua Đăk Lăk thì mới xếp nhì bảng đủ sức tranh chấp 3 chiếc vé nhì vào vòng chung kết.

Một đội nhì bảng khác cũng đang bất lợi là Đồng Tháp. Nếu thắng Tiền Giang thì nhiều khả năng Đồng Tháp sẽ có 6 điểm (theo điều lệ bảng 5 đội khi so kết quả giữa các đội thứ nhì sẽ không tính kết quả của đội đó với đội đứng cuối bảng. Nghĩa là Đồng Tháp sẽ bị trừ 1 điểm do không tính kết quả trận hòa đội cuối bảng là Cần Thơ).

Hiện hiệu số Đồng Tháp là +1, nên phải thắng từ 2 - 3 bàn trở lên mới có hy vọng. Trong số các đội nhì bảng chỉ có PVF là thuận lợi, chỉ cần hòa Long An là cả 2 đội cùng đi Quảng Ninh. Trường hợp Long An hay PVF thua 1 bàn, khi đó với 6 điểm (không tính trận gặp đội cuối bàng là Bình Dương hay Đồng Nai) họ cũng chắc suất nhì bảng vì hiệu số hiện nay là + 7 và +5.

Nhưng cũng có thể cả 3 đội bảng B, C, D đều hưởng lợi khi tình hình bảng A hiện rất gay cấn do trình độ tương đồng, đội nhì bảng cũng chưa chắc sẽ giành vé. Sông Lam Nghệ An (3 điểm) muốn lọt vào vòng chung kết phải thắng Viettel (1 điểm) càng đậm càng tốt, nếu hòa xem như bị loai.

Tương tự Hà Nội T&T (4 điểm) và Thanh Hóa (3 điểm) mà hòa, trong khi Sông Lam Nghệ An thắng thì cả 2 đội cùng đều bị loại hết vì khi đó Hà Nội T&T không so được với đội nhì các bảng khác. Đương kim vô địch Hà Nội T&T chỉ có 1 con đường phải thắng và Thanh Hóa cũng vậy, nhưng phải thắng đậm thì mới hy vọng có mặt ở Quảng Ninh. Chính điều này khiến 2 đồng nghiệp cũng là 2 người bạn từng chung mái nhà là Phạm Minh Đức (Hà Nội T&T) và Lê Hồng Minh (Thanh Hóa) sẽ phải quyết chiến để giành chiến thắng và cơ may dự vòng chung kết.

