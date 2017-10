Vòng loại U.21 Báo Thanh Niên 2017: ĐKVĐ Hà Nội khởi đầu chật vật

Tâm điểm là trận derby thủ đô giữa 2 đội Hà Nội và Viettel. Đây cũng là 2 lò đào tạo trẻ chất lượng và đang chạy đua để khẳng định quyền bá chủ của mình trên bản đồ bóng đá trẻ cả nước, Ở những năm qua Hà Nội vẫn cho thấy họ là một thế lực đáng gờm, nhưng gần đây Viettel đã bắt đầu cho thấy họ có lớp tài năng không hề thua kém. Bằng chứng là trận đấu chiều nay, Viettel chính là đội chơi hay hơn khi chủ động lối đá, nhiều lúc đã đẩy Hà Nội vào thế chống đỡ.

Dù gặp vất vả, nhưng HLV Phạm Minh Đức vốn là hậu vệ và không hổ danh là nhà cầm quân đã 2 lần vô địch U.21 nên đã chủ trương phòng ngự chặt, đá bình tĩnh, không cuốn vào lối đá nhanh của đối phương. Từ đó Hà Nội cũng tạo nên thế trận không hề thua kém và nhiều lúc gây sóng gió ngược lại. Dù vậy tỷ số 0-0 chưa làm hài lòng người xem khi 2 đội thi nhau bỏ lỡ nhiều tình huống ngon ăn. Với tướng Đức khởi đầu chật vật khi chỉ có 1 điểm này sẽ khiến Hà Nội phải bung sức để giải quyết với Sông Lam Nghệ An.

Trong khi đó đội U.21 Sông Lam Nghệ An dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Văn Dũng đã có trận ra quân đầy khí thế khi thắng Thanh Hóa 3-0. So với "tướng" Đức, ông Dũng Nghệ An chuộng lối đá tấn công hơn vì ông vốn là tiền đạo nên đã tập trung đánh phủ đầu Thanh Hóa vốn lực lượng không mạnh so với đoàn quân Xứ Nghệ. Trong hiệp 1 với sức ép dồn dập, Nghệ An đã dẫn trước 1-0. Chỉ trong 20 phút đầu hiệp 2, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng lại ghi thêm 2 bàn nữa. Các bàn thắng do Đồng Văn Đoàn (23) lập cú đúp và Phan Văn Đức (20) ghi.

Tuy nhiên cũng chính Văn Đức đã đưa Sông Lam Nghệ An vào thế khó ở 25 phút cuối khi là người bị 2 thẻ vàng phải rời sân từ phút 64. Tiếc là HLV Mai Xuân Hợp không đủ binh hùng và sức mạnh cần thiết nên không thể giúp Thanh Hóa làm khó cho đội bóng xứ Nghệ. Thắng trận này, Sông Lam Nghệ An tạm vươn lên đầu bảng với 3 điểm.

Chiều mai 13.8, vòng loại tiếp diễn lượt trận thứ 3 ở 3 bảng B, C,D. Trên sân Tự Do, Đà Nẵng sẽ cầm chắc 1 trong 2 ngôi đầu nếu thắng á quân Sanna Khánh Hòa. So với mùa rồi, đội bóng phố biển mất vài trụ cột nên đã thua đậm chủ nhà Huế ở lượt trước. Trong khi đó Quảng Nam cũng thắp hy vọng nếu thắng Bình Định.

Tại bảng C, PVF sau khi có 6 điểm sẽ cầm chắc 1 trong 2 vé đầu bảng nếu thắng Bình Phước. Đội bóng của HLV Nguyễn Ngọc Tú cũng có hy vọng nếu vượt qua PVF sau khi đã gây bất ngờ cầm chân TP.HCM. Trong khi đó, nhiệm vụ của cả Hoàng Anh Gia Lai và TP.HCM là sẽ cùng chạy đua tìm điểm trước 2 đội yếu hơn là Đông Nai và Đak Lak. Chỉ có thắng thì đội bóng phố Núi mới hy vọng giành 1 trong 2 ngôi đầu bảng này.

Trên sân Long An sẽ là trận đại chiến bảng D giữa Tiền Giang gặp An Giang hứa hẹn đầy quyết liệt gay cấn. Còn nhiệm vụ của Đồng Tháp với đội hình đồng đều là vượt qua Cần Thơ đã thua 2 trận. HLV Trang Văn Thành hy vọng sẽ làm được điều đó dù bài học cách đây 2 năm với U.21 Đồng Tháp ngay tại sân Long An vẫn chưa nguôi khi khởi đầu rất tốt lại bất ngờ ngã ngựa giờ chót nên mất vé về tay U.21 An Giang.

Đăng Khoa