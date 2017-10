Vòng loại U.21 Báo Thanh Niên 2017: Hấp dẫn ngày khai mạc

Ngày Giờ Sân Đội gặp nhau

8.8 14 h 45 17 h 00 Tân An Cần Thơ - Tiền Giang Long An - Đồng Tháp Long An - Đồng Tháp

10.8 14 h 45 17 h 00 Tân An An Giang - Cần Thơ Tiến Giang - Long An Tiến Giang - Long An

13.8 14 h 45 17 h 00 Tân An Cần Thơ - Đồng tháp Tiền Giang - An Giang Tiền Giang - An Giang

16.8 14 h 45 17 h 00 Tân An Đồng Tháp - Tiền Giang An Giang - Long An An Giang - Long An