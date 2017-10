Vòng loại U.21 Báo Thanh Niên 2017: PVF hạ gục HAGL tại Pleiku

Trên sân Pleiku, HAGL đưa ra đội hình cực mạnh với nhiều cầu thủ đang chơi ở V-League và tham gia đội U.19, U.20. U.22 trước đây như Lê Văn Sơn (2), Hoàng Thanh Tùng (8), Phan Thanh Hậu (12), Trần Thanh Sơn (19), Châu Ngọc Quang (24), Triệu Việt Hưng (7), Đinh Thanh Bình (10)… nhưng bất ngờ lại ngã ngựa trước PVF 0-2.



Dưới sự có mặt chứng kiến của ông Takashi Sekizuka, cựu HLV trưởng đội tuyển Olympic Nhật Bản. Trận này PVF đã đưa ra đối sách hợp lý, biết HAGL sẽ chơi tấn công nên HLV Nguyễn Hữu Đang đã yêu cầu các học trò đá chặt trước khu vực 16m50, tranh chấp quyết liệt, không để lộ nhiều khoảng trống.

Nhờ vậy hàng thủ PVF dưới sự chỉ huy của thủ môn Văn Biểu và các hậu vệ Trần Văn Hòa (4), Liễu Quang Vinh (19), Lê Ngọc Bảo (6)… đã hạn chế rất nhiều các pha hãm thành của HAGL.

Dù đội bóng phố Núi gây nhiều sức ép, tấn công liên tục nhưng một phần vấp phải sự kiên cường trong lối chơi của PVF, phần khác lại lúng túng xử lý cơ hội kém nên rơi vào sự nôn nóng.

Hiệp 2, HAGL đẩy cao đội hình với số đông ở trung tuyến, nhưng cũng hệt như đội V-League là khi chưa tìm ra đường vào khung thành của PVF thì phòng ngự có nhiều sơ xuất nên đã bị đội bóng của Hữu Đang ghi liền 2 bàn từ các pha dàn xếp hiệu quả.

Đầu tiên là Trần Thanh Long (14) ghi phút 58 sau đó đến lượt cầu thủ vào thay người là Phạm Ngô Tấn Tài (9) ấn định tỷ số 2-0 ở phút 76.

Thắng trận này PVF rộng cửa tranh chấp ngôi đầu còn HAGL gặp nhiều khó khăn trong việc giành vé vào vòng chung kết. Bởi 2 trận còn lại trên sân Hàm Rồng cũng đã lộ diện 2 ứng viên rất khó chịu là Bình Phước và TP.HCM.

Nếu Bình Phước thắng Đắk Lắk 1-0 do Hữu Thắng (16) ghi phút 90 thì TP.HCM của cặp Nguyễn Văn Long - Đoàn Minh Xương đã thắng Đồng Nai 4-1 do Thế Vinh (7) ghi 2 bàn cùng các bàn thắng của Văn Tánh (8) và Tiến Phong (9).

Trên sân Long An ở bảng D đã khai mạc trọng thể với sự hiện diện của Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An Nguyễn Anh Dũng và ủy viên Ban tổ chức giải, Trưởng ban thể thao Báo Thanh Niên Trần Quang Tuyến.



Bất ngờ xảy ra khi chủ nhà Long An xuất trận dù có các cầu thủ từ V-League như Lương Hoàng Nam, Lê Phạm Thành Long vẫn thua Đồng Tháp có 7 cầu thủ đá giải hạng Nhất 1-3.

Đồng Tháp nhập cuộc tốt và chỉ trong 10 phút đầu đã ghi liền 2 bàn. Bàn thắng đầu tiên là do yếu kém của thủ môn Long An để cho tiền đạo Công Thành (10) ghi.

Bàn thua sau đến lượt hậu vệ mắc lỗi sơ đẳng khi chặn bóng bật ra để Công Minh (8) cướp được đột phá buộc hậu vệ Long An phạm lỗi và Công Thành ghi tiếp trên chấm 11 m.

Phải đến phút 80, Cù Nguyễn Khánh (19) ghi bàn rút ngắn còn 1-2 cho Long An. Nhưng Công Minh (8) đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Đồng Tháp.

Ở hiệp 2 trận này do một cột đèn sân Long An bị sự cố nên trận đấu diễn ra dưới điều kiện ánh sáng không đảm bảo.

Trận còn lại, Tiền Giang thắng Cần Thơ 1-0 do Khánh Đức (17) ghi. Bảng B trên sân Tự Do (Huế), Khánh Hòa thắng Bình Định 2-1 do Trần Văn Tùng (9) lập cú đúp. Còn Huế đã bị Quảng Nam cầm hòa 1-1.

Đăng Khoa - Lê Toàn