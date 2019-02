Tại vòng loại giải U.23 châu Á sắp diễn ra từ ngày 22 đến 26.3 tới, tuyển U.23 Indonesia nằm cùng bảng K với U.23 Việt Nam (VN), Thái Lan và Brunei.

Vòng loại U.23 châu Á năm nay với tổng cộng 11 bảng đấu, các đội đứng đầu bảng vào VCK cùng 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. Do đội U.23 Thái Lan đã chắc suất khi là chủ nhà VCK đầu năm 2020, nhưng vẫn thi đấu vòng loại để cọ sát, nên nếu xếp nhì bảng trong nhóm 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất, thì đội xếp thứ 5 sẽ lấy suất đi tiếp.

Cũng vì có U.23 Thái Lan nằm cùng bảng, nên U.23 VN và Indonesia đều hướng đến mục tiêu đoạt ngôi đầu để chắc suất đi tiếp hơn là phiêu lưu ở vị trí nhì bảng nhiều rủi ro.

Để chuẩn bị cho điều này, U.23 Indonesia vừa gọi thêm đến 8 “ngoại binh” có gốc gác Indonesia hoặc với bố hoặc mẹ là người Indonesia và hiện đều đang chơi bóng ở nước ngoài như tiền vệ Darren Sidoel, 20 tuổi, sinh trưởng ở Hà Lan, đã khoác áo tuyển U.17 Hà Lan và được CLB hạng nhất Anh, Reading ký hợp đồng 3 năm (nhưng đang cho CLB KSV Roeselare ở Bỉ mượn).

Ngoài ra còn có thêm các cầu thủ Egy Maulana Vikri (CLB Lechia Gdansk, Ba Lan), Ezra Walian (Almere City, Hà Lan), Keziah Veendorp (FC Emmen, Hà Lan), Shayne Pattynama (FC Utrecht, Hà Lan), Thomas Gardner (gốc Canada), Jaeel Hattu (Hà Lan, từng thi đấu cho CLB PSV Eindhoven), và ngôi sao chạy cánh Saddil Ramdani đang chơi cho CLB Pahang ở Malaysia.

Số cầu thủ này cùng với những trụ cột đang khoác áo U.22 Indonesia thi đấu tại giải U.22 Đông Nam Á mới đây, trong đó có cầu thủ Marinus Wanewar, 21 tuổi, nhưng quá già dặn trước tuổi cùng hậu vệ Firza Andika đang chơi bóng ở Bỉ. Xem ra, U.23 Indonesia là đối thủ rất đáng ngại cho U.23 Việt Nam - đương kim á quân U.23 châu Á sau chiến tích vào chung kết hồi đầu năm 2018.

U.23 Việt Nam dự vòng loại U.23 châu Á sắp tới sẽ do HLV Park Hang-seo trực tiếp dẫn dắt và ngày 6.3 tới sẽ tập trung với thành phần khác xa so với đội U.22 Việt Nam vừa qua do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt đoạt hạng 3 giải U.22 Đông Nam Á. Thậm chí như một lãnh đạo VFF cho biết rất có thể chỉ cò vài cái tên được gọi vào danh sách 30 cầu thủ tập trung cho dày quân số nhưng cũng sẽ khó có ai nằm trong số 23 gương mặt chính thức của U.23 Việt Nam

Ngoài những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, thủ môn Bùi Tiến Dũng… thì đa phần những cái tên khác sẽ chắc xuất trong đội U.23 Việt Nam như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại, Đinh Thanh Bình, Trương Văn Thái Quý, Triệu Việt Hưng, Hùynh Tấn Sinh..sẽ được HLV Park Hang-seo gọi triệu tập để quyết đấu U.23 Indonesia tranh suất chính dự VCK U.23 châu Á đầu năm 2020.

Giang Lao